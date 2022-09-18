養生／中年婦女 為何容易有小腹？

步入中年的女性，經常發現腰部、腹部逐漸變寬。(Getty Images)

一名年近50歲的婦女在紐約時報健康專欄發問，近來發現腹部出現脂肪囤積，以往根本不曾有過如此煩惱，「有沒有任何辦法可以透過飲食或運動瘦小腹呢？」

步入中年的女性，經常發現腰部、腹部逐漸變寬。專家指出，面臨這種困擾的婦女，首先必須了解的是，這種問題並非特例。

密蘇里大學(University of Missouri)營養及運動生理學副教授維多莉亞‧維瑞拉-波特 (Victoria Vieira-Potter)表示：「這是一種生理機能的改變，很不幸的，隨著年齡增長，幾乎發生在所有女性身上。」她說，這種情形也可以視為一種徵兆，代表著婦女疏於注意身材。

維瑞拉-波特說，婦女進入更年期之前的幾年裡，例如雌激素等荷爾蒙指數就開始變化。她表示，醫學 研究顯示，這些荷爾蒙的改變可能導致婦女體態隨之變化，伴隨而來的還有熱潮紅(hot flashe)、情緒波動、月經不規則、失眠等。

●更年期前 荷爾蒙變化

絕經前期過度期(perimenopausal transition)通常出現在45歲至55為之間，歷時大約7年左右，直到最後一次月經來臨的一年後正式結束。從這個階段開始，婦女便進入了更年期(menopause)。

維瑞拉-波特指出，絕經過度期(menopausal transition)來臨之前，婦女身體通常會在大腿、臀部儲存較多脂肪，變成「梨形」(pear-shaped)身材；相較之下，男性囤積脂肪的部位大多則在腹部，變成「蘋果 形」(apple-shaped)身材。

洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)大衛葛芬醫學院(David Geffen School of Medicine)醫學教授蓋兒‧葛林戴爾(Gail Greendale)指出，婦女身體在更年期前後，囤積脂肪的狀況會出現明顯變化。

葛林戴爾與同僚在2021年公布的一項研究報告裡，透露針對波士頓、洛杉磯地區共計380名中年婦女過去12年來的身材變化追蹤紀錄，包括更年期前後的身材改變。

雖然統計隨著種族、族裔不同而略有差別，但研究結果大致顯示，婦女在更年期前後，身體儲存脂肪的部位變成像男性一樣，也就是較多脂肪累積於腹部，大腿及臀部反而較少。

在這項研究當中，白種人婦女與非洲裔婦女的臀部及大腿脂肪在12年間幾乎沒有出現變化，但腹部脂肪則有增加，平均增加幅度各為24%及17%。至於腹部脂肪累積最為迅速的時間點，則是最後一次月經來臨之前的幾年，以及最後一次月經出現後的一年。

●更年期後 梨形變蘋果

維瑞拉-波特表示，受到更年期的影響，婦女身材從原本的「梨形」變成「蘋果形」。

葛林戴爾說，研究人員仍不知道更年期婦女身體儲存脂肪部位出現改變的確切原因。她表示，這種變化雖然是正常現象，婦女還是應該留心。

醫學研究發現，腹部脂肪的增加，特別是位於腹部深處以及器官周圍的內臟脂肪(visceral fat)，與某些健康風險出現關聯，例如心臟病、糖尿病、癌症。

葛林戴爾指出，這種脂肪除了因為更年期而增加，也會因為壓力、缺乏運動、飲食不均衡等因素而累積，堪稱「製造麻煩者脂肪」(troublemaker fat)。至於儲存在大腿、臀部的脂肪，似乎則有保護身體抵抗糖尿病、心臟病等優點。

她也說，儘管某些網路廣告宣稱找到消除腹部脂肪的祕密，但醫學專家其實還不知道應該如何解決與更年期有關的腰圍變寬問題。

葛林戴爾表示，最為擔心的狀況是，婦女努力維持運動習慣、注意飲食健康，但腹部脂肪卻完全沒有消除，結果感到心灰意冷。她說，過度節食以及運動過度，都可能傷害身體健康。