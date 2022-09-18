吃貨／曼哈頓第一家威士忌蒸餾酒廠 體驗微醺感覺

經過一百年，紐約曼哈頓終於出現了一家合法的威士忌蒸餾酒廠。(取自Great Jones網站)

馬克吐溫在品嘗威士忌時曾說過：「貪婪不是件好事，但威士忌是個例外。」在夏天逐漸進入尾聲，偶爾會讓人感到一絲秋意時，紐約客手上的飲料或許也將從冰涼的精釀啤酒，改為在地生產的波本威士忌。

想認識美國這個威士忌大國的生產歷史，只要參加蒸餾酒廠舉辦的導覽活動或試飲室，便可一窺梗概。在1920年到1933年實施禁酒令之前，紐約市 生產的威士忌占全美產量四分之一強，這些蒸餾酒廠多集中於布魯克林 DUMBO和Vinegar Hill 與Brooklyn Navy Yard的工業區。一百年後，紐約市區曼哈頓 在去年秋天終於出現了一家合法的威士忌蒸餾酒廠。

Great Jones蒸餾酒廠經過六年的籌備，在2萬8000平方呎的空間裡，規畫了蒸餾設備、試飲室和幾個小酌和用餐的地方，其中包括一個地下酒吧。Great Jones雖是主打酒品，但是在餐廳的料理上也不含糊，特別聘請名廚來助陣。

Great Jones蒸餾酒廠創辦人Juan Domingo Beckmann說，Great Jones的開幕，是100年後曼哈頓再度擁有一座威士忌蒸餾酒廠，象徵了紐約精神與歷史一個新里程碑。Juan Domingo Beckmann家族11個世代以來均致力釀造代表紐約精神的波本威士忌，希望這個擁有金黃色澤的液體，再度在曼哈頓發揚光大。