我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

封面故事／法國醫師憶車禍 難忘黛妃當時景象

柯立偉
1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道(發生嚴重車禍身亡，25年後民眾在現場獻上鮮花和卡片懷念。（美聯社）
1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道(發生嚴重車禍身亡，25年後民眾在現場獻上鮮花和卡片懷念。（美聯社）

1997年8月31日，為逃避狗仔跟拍而在巴黎阿爾瑪隧道(Alma Tunnel)狂飆的英國黛安娜王妃座車因發生嚴重車禍最終不治身亡，享年36歲；當時第一位趕赴現場救援傷者的法籍醫師梅利耶茲(Frederic Mailliez)同時也是世上少數看過黛妃最後一面的人，時隔25年後再度回憶起那個夜晚，他表示「至今難忘」。

1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道發生嚴重車禍身亡；圖為當時警方派...
1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道發生嚴重車禍身亡；圖為當時警方派來吊車運走汽車殘骸。（Getty Images）

梅利耶茲接受美聯社採訪時表示，他當天參加完朋友聚會回家的路上目睹車禍的發生，隨即前去幫忙，一開始他還不知道車禍傷者是誰，直到後面的狗仔跟了上來，才發現此人正是當時名滿天下的黛安娜王妃；他說：「我知道或許令人有點驚訝，但我當時沒聽過她的名號，我當下只想救人，也沒時間去想她到底是誰。」

25年前黛妃車禍，法籍醫師梅利耶茲(Frederic Mailliez)是第一個...
25年前黛妃車禍，法籍醫師梅利耶茲(Frederic Mailliez)是第一個在現場救援的人，他「至今難忘」那個夜晚。（美聯社）

緩解黛妃痛苦

梅利耶茲指出，當他打開因強力撞擊力道而嚴重變形的車門時，發現車內四名乘客中的兩名當場死亡，副駕駛座上的女乘客雖有受傷但意識清醒，但坐在車輛右後方的黛安娜王妃明顯呼吸困難；他說：「於是我趕忙回我自己車上拿呼吸袋，雖然傷勢仍重，但至少緩解了傷者的不適。」

黛安娜（左）與法耶茲的照片陳列在哈洛德百貨，供人憑弔。（路透資料照片）
黛安娜（左）與法耶茲的照片陳列在哈洛德百貨，供人憑弔。（路透資料照片）

梅利耶茲進一步透露，當時很多狗仔在他身後一直要照相，但由於狗仔沒有妨礙他的救援工作，因此表示他「不苛責」這些狗仔的行為；他說：「當時大概10到15名攝影師圍在我身後，一直不停拍照，但由於他們沒有妨礙到我救人，我不怪他們。」

1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道發生嚴重車禍身亡，25年後民眾在...
1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道發生嚴重車禍身亡，25年後民眾在現場獻上鮮花卡片和留言哀悼。（美聯社）

巴黎消防隊趕抵現場後，雖緊急將黛妃送醫治療但最終仍不治身亡；梅利耶茲說：「得知黛妃去世，我非常震驚，我開始懷疑自己當時究竟有沒有『竭盡一切所能』救人，雖然我的教授事後評估認為我當時已做了所有能做的事，但至今我多少都還覺得我要負一點責任；我當時就意識到我的名字可能會永遠和這起悲劇掛鉤，至今難以忘懷。」

25年前黛妃車禍身亡，圖為她最後逗留的巴黎麗茲酒店門口。（美聯社）
25年前黛妃車禍身亡，圖為她最後逗留的巴黎麗茲酒店門口。（美聯社）

黛妃 車禍 黛安娜王妃

上一則

原來如此／夏威夷披薩的身世之謎

下一則

封面故事／黛妃和媒體=愛恨的糾纏

延伸閱讀

微型電動車Citroën My Ami Tonic超可愛 14歲就能開

微型電動車Citroën My Ami Tonic超可愛 14歲就能開
威廉、凱特將在「王冠」現身 梅根沒望？

威廉、凱特將在「王冠」現身 梅根沒望？
英王室記者：哈利拿「安全」當藉口不斷情緒勒索

英王室記者：哈利拿「安全」當藉口不斷情緒勒索
嫌隙未解？黛妃逝世25年 威廉哈利缺席官方活動 各自悼念

嫌隙未解？黛妃逝世25年 威廉哈利缺席官方活動 各自悼念

熱門新聞

白宮鼓勵有換車需求的民眾，力行節能減碳；圖為華府的395州際公路車水馬龍。(Getty Images)

封面故事／最多7500元 電動車抵稅大優惠 買不買？

2022-09-04 16:05
拜登總統訪問新澤西州一處小學，和小學生閒聊，並一起操作教學遊戲。（Getty Images）

教育／美國公立小學「放牛吃草」… 現代孟母東遊記

2022-09-04 02:19
高達7500元的電動車稅務優惠太誘人，讓不少正在採購新車的消費者急踩煞車，重新盤算。(美聯社)

封面故事／電動車抵稅藏玄機 買車人觀望

2022-09-04 02:28
「降通膨法案」中有關聯邦醫療保險處方藥物D部分計畫的規定改變，將影響4900萬名參加計畫民眾的荷包。（Getty Images）

新聞眼／紅藍卡變革 影響4900萬人荷包

2022-09-04 02:23
高油價讓駕駛人吃不消，如果微調開車習慣、以及善用科技輔助，可以在一定程度上減少荷包失血。(Getty Images)

封面故事／對抗高油價 省錢10妙招

2022-09-04 13:10
曼哈頓中央公園南端的史坦威塔因其違反邏輯長寬比而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)

美國現象／全球最瘦摩天大樓「史坦威塔」 紐約之柱

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理