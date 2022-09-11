封面故事／法國醫師憶車禍 難忘黛妃當時景象

1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道(發生嚴重車禍身亡，25年後民眾在現場獻上鮮花和卡片懷念。（美聯社）

1997年8月31日，為逃避狗仔跟拍而在巴黎阿爾瑪隧道(Alma Tunnel)狂飆的英國黛安娜王妃 座車因發生嚴重車禍 最終不治身亡，享年36歲；當時第一位趕赴現場救援傷者的法籍醫師梅利耶茲(Frederic Mailliez)同時也是世上少數看過黛妃 最後一面的人，時隔25年後再度回憶起那個夜晚，他表示「至今難忘」。

1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道發生嚴重車禍身亡；圖為當時警方派來吊車運走汽車殘骸。（Getty Images）

梅利耶茲接受美聯社採訪時表示，他當天參加完朋友聚會回家的路上目睹車禍的發生，隨即前去幫忙，一開始他還不知道車禍傷者是誰，直到後面的狗仔跟了上來，才發現此人正是當時名滿天下的黛安娜王妃；他說：「我知道或許令人有點驚訝，但我當時沒聽過她的名號，我當下只想救人，也沒時間去想她到底是誰。」

25年前黛妃車禍，法籍醫師梅利耶茲(Frederic Mailliez)是第一個在現場救援的人，他「至今難忘」那個夜晚。（美聯社）

緩解黛妃痛苦

梅利耶茲指出，當他打開因強力撞擊力道而嚴重變形的車門時，發現車內四名乘客中的兩名當場死亡，副駕駛座上的女乘客雖有受傷但意識清醒，但坐在車輛右後方的黛安娜王妃明顯呼吸困難；他說：「於是我趕忙回我自己車上拿呼吸袋，雖然傷勢仍重，但至少緩解了傷者的不適。」

黛安娜（左）與法耶茲的照片陳列在哈洛德百貨，供人憑弔。（路透資料照片）

梅利耶茲進一步透露，當時很多狗仔在他身後一直要照相，但由於狗仔沒有妨礙他的救援工作，因此表示他「不苛責」這些狗仔的行為；他說：「當時大概10到15名攝影師圍在我身後，一直不停拍照，但由於他們沒有妨礙到我救人，我不怪他們。」

1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎阿爾瑪隧道發生嚴重車禍身亡，25年後民眾在現場獻上鮮花卡片和留言哀悼。（美聯社）

巴黎消防隊趕抵現場後，雖緊急將黛妃送醫治療但最終仍不治身亡；梅利耶茲說：「得知黛妃去世，我非常震驚，我開始懷疑自己當時究竟有沒有『竭盡一切所能』救人，雖然我的教授事後評估認為我當時已做了所有能做的事，但至今我多少都還覺得我要負一點責任；我當時就意識到我的名字可能會永遠和這起悲劇掛鉤，至今難以忘懷。」