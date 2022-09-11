醫藥／肝癌定期追蹤 她撐過十多年沒事

35歲女性，胎兒蛋白高來求診，超音波一照，右邊肝臟長了三公分的肝癌，肝臟粗粗的。

「還好，位置長得不錯，在肝的右邊末梢，像耳垂一樣。」

「醫生，我還能活多久？我弟弟一年前發現肝癌，不到半年就走了，我是不是同樣的命運？」

我看了她腫瘤 的位置，旁邊沒有血管，腫瘤邊緣有包膜，包得好好的，預後應該不錯。

現在十多年了，定期追蹤沒事。

「每次與老公吵架，看到客廳裡擺的那一罐，我的心就軟了！」

「那一罐是什麼東西？」我好奇的問。

「我有兩個小孩，為了讓孩子有人照顧，我同意讓孩子有個後母，老公也同意了！但我不同意新的媽媽有自己的小孩，所以我要求老公做結紮。」

「為什麼？」

「因為後母有了自己的小孩後，通常就不會疼前妻的小孩。老公同意了就去結紮，剪下的那一段輸精管，放在客廳裡裝福馬林的罐子裡！老公用決心答應我，我好感動！」

「想不到過了十年我還健在活著，孩子還有媽，老公也沒有新老婆，我擔心的事也沒發生！」

「十多年前，弟弟因為有症狀求診，才發現肝癌，但末期了。弟弟有B肝，不知要定期檢查，弟弟往生之後，我全家都去檢查，我不僅有B肝，而且也早期發現了肝癌。」

「應該是弟弟以身教、死教來救我吧！」

這種故事幾乎每天一直在各地發生，因為有太多人有B肝卻不知要定期做超音波檢查，等到症狀出來才求醫，此時治療就很困難了。

疫情 陰影之中，這位病友媽媽的故事如能廣傳，那麼每年就不會有那麼多人因肝癌往生了。

（作者為台大醫學 院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）