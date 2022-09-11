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移民信箱／國務院最新政策 再次申請F-1可免面簽

移民信箱

耿婷律師主答

讀者問：

請教一下大家：我F-1簽證被check，只發了一年簽，影響我畢業申請OPT嗎？我是一年制碩士，I-20也只有一年。

答：

F-1簽證和F-1身分是兩個定義，F-1簽證是國際學生以學生身分進入美國國境所必需的一份證件，類似於進入美國國門所需的一張門票。簽證上的有效日期並不代表國際學生在美的合法學生身分到期日期，而是入境美國的這個門票的到期時間。如果在美國停留期間，這張門票到期了，只是意味著該學生回美前需要再去申請一份新的F-1簽證才能入境美國，但並不代表其在美國的學生身分到期。

F-1身分本身是Duration of Status身分, 沒有具體的生效時間， 只要國際學生持F-1簽證來美國後，其F-1身分就開始生效。只要學校一直給該學生頒發I-20，並且學生在美國一直有盡學生的義務按時交學費、上課、成績合格、沒有做非法打工等違反移民法的行為，那麼他的學生身分就一直有效。

所以說，你的一年有效期學生簽證不會影響你畢業後申請OPT。如果你不出境，你可以一直合法待在美國直到OPT結束。如果你在OPT完成後還打算繼續深造，那麼你可以申請新的學位的學習，只要學校頒發了新的I-20，你就可以繼續維持你的F-1學生身分。如果這中間需要離開美國而你的F-1簽證又已到期的話，那麼在你回美前需要帶著你的新I-20向美國駐海外使領館申請新的F-1簽證才能回到美國。根據國務院的最新政策，你再次申請學生簽證時應該可以免面簽。

編按：Duration of Status，係指「狀態持續時間」。

學生簽證 OPT 國務院

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