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生活／退而不休 11項工作適合在家做

張聲肇
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels

在家工作(work from home, WFH)已成風潮，退而不想休的話，哪些工作適合年長者在家做？ 專家建議教育、客服、行政三大類11種工作，但要慎防雇主詐騙勞力。

一、教育類有4項，包括：

1 講師。木工、操控無人機、廉價旅行，任何專長都可在Teachable和Coursera等網站登記授課。

2 顧問。本來就有企業管理和設計等專長的人，可在LinkedIn（領英）、Indeed等網站建立帳戶，找尋商機，既可傳承專業心得，又薄有收入，何樂不為？

3 教師。美國的學校與公司，以及外國學校及企業，都在徵求教師，不想花時間設立網站、推銷課程的人，可直接擔任彈性課程的教師。

4 國際英文老師。英文是國際通用語，市場只會越來越大，最好拿個教師資格，不但可以上網教英文，也可成立自己的英文教學網站。

二、客服類，不是光聽客戶抱怨，擴大服務範圍，替來電者解決問題，也是人生一大樂事。

5 客戶支援員（ Customer Support Agent）。透過網路聊天、社媒、電子郵件等幫客戶處理退貨、交換或帳單等問題，最好也要熟悉公司的客服系統，通常只需一台電腦、一副耳機即可。

6 技術支援員（Technical Support Agent）。與前者差在要懂得替客戶解決技術性的問題，例如如何在應用軟體上改換帳單寄送地址、如何使用客戶剛買來的軟體。

7 旅行社職員。不要以為機票訂位等工作已被谷歌全包了，許多旅行社和醫院仍需大量能夠替企業客戶或病患安排旅程的職員，做事有條有理是這行最重要的本領。

三、行政類的工作可能最適合年長者在家做，例如：

8 虛擬助理（秘書）。敲定會面時地、寫電子郵件、更新客戶的社媒帳戶等日常生活技巧，就可擔任。

9 簿記員。本地餐廳、小店或小診所的醫生，請不起專業會計，如果懂得基本會計，就可兩相得益，為他們記帳。

10 報稅員。 H&R Block之類的報稅公司會在報稅季節來臨前訓練好，雖然只是填報為主，最好還是要懂每年更新的稅則。

11 資料輸入員。只要眼明手快，誰都可做，但有法律、病歷、保險或貨品包裝經驗的話，報酬可能更高。

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