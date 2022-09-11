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新聞眼／「憤怒的邱吉爾」加國被掉包

陳韻涵
這幅失竊的「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）作品，是加拿大攝影大師尤瑟夫‧卡希（Yousuf Karsh）於1941年12月在加拿大國會拍攝的。（取材自維基百科共享資源）
這幅失竊的「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）作品，是加拿大攝影大師尤瑟夫‧卡希（Yousuf Karsh）於1941年12月在加拿大國會拍攝的。（取材自維基百科共享資源）

加拿大首都渥太華(Ottawa)著名的「費爾蒙特-洛里耶堡酒店」(Fairmont Chateau Laurier)8月22日表示，珍藏在酒店內的英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)的一幅肖像照遭掉包換成贗品，真跡不知去向，已報警處理。

這幅肖像照是20世紀最偉大攝影大師之一尤瑟夫‧卡希(Yousuf Karsh)於1941年12月在加拿大國會拍攝的「憤怒的邱吉爾」(The Roaring Lion)，也是邱吉爾一系列知名照片之一。

邱吉爾當年在加拿大國會發表完關於第二次世界大戰(WW II)演說之後，讓夙負盛名的肖像攝影師卡希掌鏡拍攝一系列照片。

卡希的相機捕捉到邱吉爾右手拄著拐杖，左手叉在腰間，目露凶光直視鏡頭的模樣。

許多藝術專家分析，邱吉爾在這張照片顯現出剛毅神情與姿勢，映了當時英國的戰時情緒，即反對納粹主義(Nazism)的侵略和威脅。

另有一說是，卡希替邱吉爾拍攝這組照片時，突然搶走邱吉爾手中的雪茄，才拍得到這幅被後人譽為最「經典」的邱吉爾肖像照。

費爾蒙特-洛里耶堡酒店坐落渥太華市中心，位於加拿大國會山莊(Parliament Hill)東側。這座酒店建築的歷史超過百年，結合歌德式(Gothic)與文藝復興式(Renaissance)城堡風格，是渥太華的地標建築之一。

正版「憤怒的邱吉爾」原本懸掛在費爾蒙特-洛里耶堡酒店的閱覽室內，酒店總經理吉納維芙‧杜馬斯(Geneviève Dumas)在記者會上說，「我們對這種無恥的行為深感悲痛，酒店自從1998年以來，妥善珍藏卡希的系列作品感到驕傲。」

加拿大首都渥太華著名的「費爾蒙特-洛里耶堡酒店」(Fairmont Chatea...
加拿大首都渥太華著名的「費爾蒙特-洛里耶堡酒店」(Fairmont Chateau Laurier)一幅珍藏的英國前首相邱吉爾肖像照遭掉包，真跡不知去向。圖為1939年的「費爾蒙特-洛里耶堡酒店」。（Getty Images）

加拿大籍的卡希與妻子艾史翠莉塔‧卡希(Estrellita Karsh)曾經在費爾蒙特-洛里耶堡酒店居住18年，1972年到1992年在酒店內經營卡希工作室，卡希的畫作署名為「渥太華卡希」(Karsh of Ottawa)。

酒店官員表示，工作人員8月19日那個周末發現「憤怒的邱吉爾」未妥善懸掛，接著發現這幅畫的畫框與閱覽室內其他作品的畫框不匹配。

酒店聲明表示，「經過深入調查，並經過卡希資產(Estate of Yousuf Karsh)人員查驗後，證實『憤怒的邱吉爾』遭掉包為贗品，原作下落不明。」

酒店譴責盜竊行為「可恥」，8月20日向警方報案，並呼籲知情者向警方提供線索；此外，酒店基於安全考量，暫時取下閱覽室內的其他藝術作品，妥善收藏在秘密地點。

渥太華警方(Ottawa Police Service)接獲報案後發表聲明，說明當局已啟動調查。

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