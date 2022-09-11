我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

吃貨／星巴克秋季限定飲品上市 燕麥控有更多選擇

舟境
星巴克的秋季飲品上市，讓人感受到秋天來了。(取自星巴克網站)
星巴克的秋季飲品上市，讓人感受到秋天來了。(取自星巴克網站)

雖然氣溫還沒有太大的變化，但星巴克的秋季飲品已迫不急待上市；或許讓人真實感受到秋天來了，不是氣溫降低或樹葉變黃，而是現在開始可以點杯南瓜肉桂拿鐵(Pumpkin  Spice Latte)了。

星巴克今年共有三種秋季限定口味：南瓜肉桂拿鐵、海鹽焦糖摩卡(Salted Caramel Mocha)以及巧克力印度奶茶拿鐵(Chocalate Chai Tea Latte)。

延續南瓜奶油冷釀咖啡系列，星巴克南瓜肉桂拿鐵推出已19年，在以南瓜為主角的季節飲品中，還有去年新開發的蘋果脆片燕麥奶瑪奇朵(Apple Crisp Oatmilk Macchiato)。星巴克秋季選單上的飲料都可以客製，讓顧客把秋天的氣氛帶回家。

秋季飲料中最受歡迎的南瓜肉桂拿鐵，是以適當比例調配混合南瓜風味糖漿與熱牛奶，最後淋上奶油和南瓜肉桂香料。喝著熱呼呼的拿鐵時，濃濃的南瓜肉桂香味隨之飄散，嘗到的是滑順、微甜的牛奶，讓秋日午後的心情頓時溫暖了起來。

而海鹽焦糖摩卡口味獨特，新鮮海鹽加入香甜的焦糖摩卡，鹹味帶引出摩卡巧克力的甜味，意外地毫無違和感。巧克力印度奶茶拿鐵則帶有濃濃的肉桂與微辣，與加入的牛奶、巧克力，完美取得平衡，為即將到來的秋冬季節，帶來暖胃也暖心的幸福情緒。

喝熱咖啡的同時，也可搭配星巴克今年秋天推出的點心，同樣以南瓜為主角，有加入新鮮南瓜的南瓜奶油起司馬芬(Pumpkin Cream Cheese Muffin），有著濃厚的南瓜口感，南瓜麵包蛋糕( Pumpkin Bread）外皮紮實、內餡鬆軟，南瓜司康(Pumpkin Scone) 是南瓜口味英式鬆餅，外層淋上糖霜與南瓜糖漿，烤過後口感更酥脆。

星巴克 牛奶 咖啡

上一則

生活／善用資源 紅藍卡可享免費看牙

下一則

吃貨／10種知名食物 以他們為名

延伸閱讀

沒吸管怎攪拌拿鐵？ 加州男「狂點頭攪拌法」笑翻網友

沒吸管怎攪拌拿鐵？ 加州男「狂點頭攪拌法」笑翻網友
星巴克找到新CEO 消費產業老將、利潔時掌門人跳槽來

星巴克找到新CEO 消費產業老將、利潔時掌門人跳槽來
星巴克秋季飲品上市 燕麥控有更多選擇

星巴克秋季飲品上市 燕麥控有更多選擇
俄國星巴克改名星咖啡 莫斯科開張迎首批客人

俄國星巴克改名星咖啡 莫斯科開張迎首批客人

熱門新聞

白宮鼓勵有換車需求的民眾，力行節能減碳；圖為華府的395州際公路車水馬龍。(Getty Images)

封面故事／最多7500元 電動車抵稅大優惠 買不買？

2022-09-04 16:05
拜登總統訪問新澤西州一處小學，和小學生閒聊，並一起操作教學遊戲。（Getty Images）

教育／美國公立小學「放牛吃草」… 現代孟母東遊記

2022-09-04 02:19
高達7500元的電動車稅務優惠太誘人，讓不少正在採購新車的消費者急踩煞車，重新盤算。(美聯社)

封面故事／電動車抵稅藏玄機 買車人觀望

2022-09-04 02:28
「降通膨法案」中有關聯邦醫療保險處方藥物D部分計畫的規定改變，將影響4900萬名參加計畫民眾的荷包。（Getty Images）

新聞眼／紅藍卡變革 影響4900萬人荷包

2022-09-04 02:23
高油價讓駕駛人吃不消，如果微調開車習慣、以及善用科技輔助，可以在一定程度上減少荷包失血。(Getty Images)

封面故事／對抗高油價 省錢10妙招

2022-09-04 13:10
曼哈頓中央公園南端的史坦威塔因其違反邏輯長寬比而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)

美國現象／全球最瘦摩天大樓「史坦威塔」 紐約之柱

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理