料理功夫／秋節食芋 桂香芋頭湯

桂香芋頭湯

芋頭口感綿密滑順，香氣濃郁，料理可甜可鹹，相當多樣化，而食用芋頭對身體的好處也不少；此外，操作方法幾乎都很簡易，無怪乎深受許多人的喜愛。

此道「桂香芋頭湯」的「桂香」，是指桂圓肉乾和桂花醬的雙重香氣，與芋頭的香氣撞擊，成就讓人難以忘懷的滋味！

材料：

水6杯、芋頭900公克、桂圓肉乾30顆、黃冰糖5大匙或適量、桂花醬2大匙。

桂花醬

作法：

1.將芋頭去皮切塊；稍微沖洗桂圓肉乾，瀝乾水分。

2.準備一只湯鍋，倒入水，開大火煮滾。

3.加入芋頭塊，此時將爐火轉中大火或中火，煮至水再次滾沸。

4. 加入桂圓肉乾和黃冰糖，三度煮滾時轉小火，燜煮直至芋頭塊熟軟，約10～12分鐘。

5. 最後舀入桂花醬，輕輕攪拌均勻，熄火，待涼時移入冰箱冰鎮後享用。

小叮嚀：

1.芋頭入鍋後以較小爐火烹煮，如此衝擊力道小，煮熟軟的芋頭塊就會完整好看，而不會呈現鬆垮或泥狀。

2.可以使用其他糖代替未經漂白、保有蔗糖香氣的黃冰糖。

3.桂花醬用來增添獨特的風味，於最後入鍋攪拌均勻即可，無需烹煮。

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