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養生／亂甜食、不運動 當心「性早熟」

陳雨鑫
孩子性早熟發生後，應該及早找出問題，避免性早熟影響孩子未來的生長曲線。圖為示意圖。 (Getty Images)
孩子性早熟發生後，應該及早找出問題，避免性早熟影響孩子未來的生長曲線。圖為示意圖。 (Getty Images)

防疫期間，不過學童長期宅在家中，零食、甜點不離手，睡眠時間紊亂，醫師提醒，不良的飲食生活習慣，將種下性早熟的種子。若女童在八歲前、男童九歲前第二性徵已經出現，更須特別注意。

針對性早熟，台北醫學大學附設醫院傳統醫學科兒科主任林琬翎表示，可透過中西醫搭配調理，讓生長曲線恢復正常，降低日後發生癌症骨鬆等機率。

一位上小學一年級的7歲女童，媽媽幫她洗澡時，女童童言童語地說：「媽媽，我胸部癢癢的」，媽媽一摸發現右邊胸部有輕微的硬塊，就醫檢查顯示有性早熟的情況，但未達西醫可以給予抑制荷爾蒙藥物的程度，僅被囑咐「回家再觀察」。林琬翎說，西醫對於性早熟的定義，必須要符合多項條件，家長即使意識提高、及早發現，也未能馬上就醫。

 中醫能針對未達西醫標準前，給予中藥調理。林琬翎指出，中醫觀點的性早熟，常見有兩種狀況，一是腸胃吸收消化失衡，導致「食積」（食物堆積），誘發腦下垂體提早分泌荷爾蒙，進而導致性早熟；二是運動不足、長時間固定姿勢導致氣血循環不足，影響正常的生長曲線。

林琬翎表示，家長都怕孩子吃不夠，過去經常倡議，不要給小孩吃甜食、油炸物，會刺激荷爾蒙，但居家上課期間，難免零食不離手，下午在家沒有事情就吃東西，不定時飲食會使代謝變差，肚子無時無刻都是「撐」的狀態，腸胃道攪不動，出現「食積」腸胃道的情形。

林琬翎強調，食積會導致化熱、氣瘀，人體為了要讓循環系統能夠正常，會提前觸發腦下垂體分泌荷爾蒙，也因此造成性早熟出現；運動量太少，則會導致體內疏泄不良、體內燥熱，影響骨齡生長。

這兩類狀況都可透過中醫先行調理三個月，搭配生活習慣與運動改善，讓體質轉好。林琬翎說，孩子性早熟發生後，應該及早找出問題，避免性早熟影響孩子未來的生長曲線，很多案例都是好好調整體質後，身高、初經等都在合理的時間發生。

林琬翎表示，性早熟對於孩子的影響雖然短時間內看不見，但對於未來孩子罹患骨鬆、癌症的機率，已有研究顯示會增加，家長一定要多加重視此問題。

如何評估診斷性早熟 資料來源：台北醫學大學附設醫院傳統醫學科兒科主任林琬翎
如何評估診斷性早熟 資料來源：台北醫學大學附設醫院傳統醫學科兒科主任林琬翎

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