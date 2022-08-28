大仁說財經／食品價飛漲 不只受通膨影響

一名婦女在紐約的超市裡選購水果，這一年幾乎所有食品價格都飆升，水果和蔬菜的價格上漲9.3%。(Getty Images)

總體來說，通貨膨脹可能真的正在放緩，但食品價格仍然居高不下。

勞工統計局表示，在過去12個月中，食品雜貨價格飆升13.1%，為1979年3月以來最大年度漲幅。

過去一年 雜貨價升13%

雞蛋 價格飆升38%，其他商品價格也上漲：如麵粉上漲22.7%，雞肉上漲17.6%，牛奶上漲15.6%，牛絞肉上漲9.7%，培根上漲9.2%。水果和蔬菜的價格上漲9.3%。

許多因素導致食品成本上漲：致命的禽流感導致雞蛋減產，巴西的嚴重乾旱導致咖啡 作物減產，烏克蘭 戰爭導致春季小麥價格飆升。

雖然大宗商品價格正在下降，但這些降低的成本要轉嫁給消費者還需要時間。此外，生產商的許多其他成本如燃料、勞動力和包裝，也一直未能降低。

食品價格大漲，不是只受通膨推升。(路透)

隨著供應中斷，需求也在增加。

與生活非必需品不同，當物價上漲時，消費者不可能隨意就停止購買食品。然而，他們可能會做出更便宜的選擇。生產商、雜貨商和餐館經營者已經注意到，消費者的確在比價，將價格較高的商品換成更實惠的商品。

實惠商品 受消費者青睞

泰森食品8月初表示，顧客對牛排的需求正在下降，而對雞肉的興趣正在上升。溫蒂漢堡(Wendy's)的客流量下滑，因為一些客戶決定在家自行烹調午餐或吃早餐；CEO潘納格(Todd Penegor)在財報分析師電話會議上表示，疫情前大約82%的餐點是在家吃的，之後這個數字雖上升了3個百分點，但就一直維持不變。

泰森食品8月初表示，顧客對牛排的需求正在下降，而對雞肉的興趣正在上升。(Getty Images)

他說：「消費者有點緊張，所以在家準備更多的餐點。」「通貨膨脹一直很高，所以淨可支配收入受到了一點壓力。」

餐廳也一直在提高價格，但速度較慢。截至7月的過去一年，菜單價格上漲7.6%，低於總體通膨率。

此外，食品價格絕大多數未受到政府努力削減成本所做的影響。

提高利率 不會降低價格

聯準會(Fed)主席鮑爾在6月的參議院銀行委員會聽證會上承認這一點，聲稱提高利率以對抗通膨，不會降低食品價格。

Fed認為，「食品和能源受到全球大宗商品價格影響的方式，是明白告訴大家：『嘿，這些東西並沒有真正直接被你控制。』」

本質上，思考邏輯是這樣：由於美國無法控制烏克蘭戰爭和更高的運輸成本等國際因素，因此無法完全控制國內食品價格。

此外，為農業綜合企業提供金融服務的CoBank知識交流部門主管福克斯(Rob Fox)指出，美國政府沒有像石油那樣儲備糧食，「政府沒有能力釋出額外的小麥、玉米和奶酪。」

結果是雜貨店走道的商品價格穩步上漲，部分商品的上漲幅度大於其他商品。

經季節性波動調整後，7月雞蛋價格較6月上漲了4.3%。咖啡和花生醬各貴了3.5%；麵粉漲3.2%，麵包漲2.8%。奶酪漲2%，雞肉漲1.4%。

不過，有些價格開始下降。柑橘下跌3.2%，全脂牛奶下跌1.4%。生烤牛肉下降1.3%，生牛排下降1.1%。火腿便宜了1%。

跌幅最大是熱狗，下跌6.1%。