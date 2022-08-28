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養生／五十肩年輕化 4招預防 肩部伸展告別疼痛卡卡

廖靜清
1.肩部鐘擺運動 運用啞鈴前後左右擺動，拉開關節囊，勿以手臂出力來甩動，而是身體自然的擺盪，藉由啞鈴的重量將關節囊自然拉開。（示範：林立峯 圖：WaCare遠距健康提供）
1.肩部鐘擺運動 運用啞鈴前後左右擺動，拉開關節囊，勿以手臂出力來甩動，而是身體自然的擺盪，藉由啞鈴的重量將關節囊自然拉開。（示範：林立峯 圖：WaCare遠距健康提供）

你曾有過一覺醒來，脖子、肩膀嚴重痠痛或是手臂舉不高的狀況嗎？小心得了五十肩！隨著年齡增加，身體機能慢慢下降，器官或組織若過度操勞，會發出痠痛警告。「三十腕、四十肘、五十肩」這句話，說明每個年齡階段好發的痠痛問題，現代人長期打電腦、滑手機，五十肩不再是年過半百人的專利。

WaCare專家、台灣衛福部雙和醫院復健醫學部物理治療師林立峯解說五十肩致病原因，主要是肩關節囊發生沾黏，原本活動自如的關節被卡住，伸展角度有限，導致一動就痛。除了運動傷害、外力創傷、代謝疾病，長期過度與重複使用都會造成肩部慢性勞損，累積成疾外，常做家務的女性，加上更年期荷爾蒙變化，軟組織變得較僵硬緊縮，罹患五十肩的機率也比男性高出許多。

林立峯提醒，若發生肩膀僵硬無法舉高、身體轉動時肩關節周圍隱隱作痛、睡覺翻身時被痛醒等症狀，應趕緊尋求診斷及治療，千萬不要拖到肩膀關節嚴重沾黏才就醫。一般治療五十肩，多使用口服非類固醇抗發炎止痛藥、局部超音波導引注射低劑量類固醇、物理儀器加速修復等，平時可透過運動來預防保養，日常生活則要避免提重物、過度抬肩動作。

2.肩關節屈曲 雙手握住毛巾或彈力帶兩端，藉健康的一側（健側手）的力氣幫忙患肢...
2.肩關節屈曲 雙手握住毛巾或彈力帶兩端，藉健康的一側（健側手）的力氣幫忙患肢抬高，再慢慢放下。（示範：林立峯 圖：WaCare遠距健康提供）
4.肩關節外展 雙手握住毛巾或彈力帶兩端，由健側手幫忙患側手做拉離軀幹方向動作...
4.肩關節外展 雙手握住毛巾或彈力帶兩端，由健側手幫忙患側手做拉離軀幹方向動作。（示範：林立峯 圖：WaCare遠距健康提供）
3.肩關節旋轉 雙手握住毛巾或彈力帶兩端，有障礙的一側（患側手）與健側手輪流在...
3.肩關節旋轉 雙手握住毛巾或彈力帶兩端，有障礙的一側（患側手）與健側手輪流在上下的位置，由健側手幫忙患側手做推或拉的動作。（示範：林立峯 圖：WaCare遠距健康提供）

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