封面故事／用3D模型溝通 親手打造夢想屋

修建中的新房外觀。(作者提供)

可以根據自己的想法修新建房是激動人心的！最初懷著各種擔心：例如新建房的建造周期長，與建商的溝通問題和升級裝修費用不固定等。在家人的鼓勵和對整個流程的逐步了解後，先生和我慢慢開始享受整個設計和修建的過程。

和室內設計師開會。(作者提供)

每個地區的新建房都會有不同的材料審批和建房流程。我周圍的朋友有審批半年以上的，也有特別快的，兩個月就通過。如果真的想要訂製一套自己心儀的住宅，一定要在前期和建商做好詳細的溝通。

先生和我在確認要購買新建房後，我們首先尋找了幾個大型的建築公司。這些公司在全美大城市都有開發樓盤，信譽肯定有保證。

讓我們第一個心動的樓盤是一家大型建築公司，公司很快安排了我們和工作人員凱特 一對一的諮詢。

大型建商一般是開發一整片土地，會有幾個修好的樣板房選擇。搭配公共的游泳池，兒童遊樂區或是健身 中心等，這也是很多客戶選擇的原因。客戶支付定金後，在同小區開始批量建造。

參觀了三個大小不同的房型之後，似乎大戶型的房子比較適合我們與長輩同住的家庭。

凱特從事銷售有五年的經驗，自己一直想購買一套新房，也在一直找房子。她介紹了很多房子功能性的部分，例如浴室的乾濕分離設計或是孩子的兒童房等。

整個過程倒是簡單清楚，選好房型交付定金後，工程隊開始動工。客戶需要配合到展示倉庫選擇瓷磚和地板，基本上一年可以交房。

在我已經準備付定金的時候，先生拉住了我。這家公司房子的起步價就不低，他表示我們有可能會升級很多家裝的部分，那最終價格也是要大幅度提高的；還有就是整個小區的房型幾乎一致，沒有什麼獨特的地方。

雖然我認為整個小區外形差不多不是什麼大問題，但是還是尊重他的意見，開始繼續找房。

大型建商多是開發一整片土地，會有幾個修好的樣板房選擇，並擁有比較完備的公共設施，容易獲得客戶青睞。(Getty Images)

另外一家大型建築公司在美東有很多項目，主打經濟實惠的房型。整個建房流程和上一家大同小異，而且還可以提早一點交房。這家公司的價格也很親民，很適合年輕的小家庭。

但是，我們看了一下和鄰居幾乎觸手可及的距離和共享的車道，最終還是打消了念頭。

在有一點摸不著方向的時候，先生的同事得知我們的想法，熱情地把她們家新建房的建商介紹給了我們。

經過交流 選定適合建商

這是一家中小型的建商，雖然知名度可能沒有辦法和大型建商相比，但是經過交流和了解，卻是最適合我們的家庭情況。

尤其是先生最關心的後院地塊面積和房子的結構設計，都可以由我們自己挑選和決定；加上同事的介紹，我們爽快的和這家中小型建商簽訂了合約，正式進入了新建房的隊伍，期待能擁有一個完完全全為我們打造的心儀住宅！

對比大型建商的整片小區開發，小型建商更加靈活。我們可以尋找自己理想的居住地點，將舊房推倒後重建。但需要注意的是，一定要安排好等待時間和足夠的預算，因为交房时间有可能受到各种因素的影響而延遲。

例如在疫情 期间，我們最初選擇的一款冰箱需要等待12個月，我們不得不改用另外一款需等8個月的冰箱；此外，供應商的運送時間也會影響交房時間。

這家建商自己也有一些地塊，但是我們還是積極地尋找最合適我們家庭需求的地點；既然決定要修新建房，自然每一步都希望做到盡量完美。

我們的建商和經紀人都非常給力。在疫情期間，房市仍然火熱的情況下，競標了三個房子後，終於拍下了一個學區、交通、面積和價格都不錯的地塊。

每個州的情況都不一樣，甚至每家建商的進度也有快慢。例如我們在北維州合作的中小型建商，房型我們選擇了偏新式的建築風格，房屋面積是7000呎，前期審批所有的材料時間是2個月左右，建造時間是6個月左右。

房屋是華人家庭最重要的組成部分之一，願意為之傾注大量的心血。(美聯社)

許可證、材料審批繁瑣

許可證和各種材料的審批過程最為繁瑣，等待通過的時間一度讓我們有些擔憂，生怕有什麼步驟出錯而推遲開工；例如拿到舊房拆遷的許可或是通過我們房型的審批等，環環相扣，每一步都很重要；好在建商的負責人馬克一直及時更新進度，讓我們放心很多。

龐大的挖土機和推土機清理場地雜物和石頭，工人在平整的場地上建立木製基礎模板、挖地洞、灌注基礎牆…當舊房拆除後，地基拔地而起的那個星期，應該是我們家最興奮的一周！這意味著圖紙上的設計慢慢變為現實，鄰居也時不時出來關心進度，告訴我們他的兒子很好奇，一直觀看整個建房的過程。

隨著工程一步步的推動，我們也開始憧憬建成後搬進新家的生活。

在溝通過程中，我有幾次跟不上建商的節奏，一些房屋的細節都沒有辦法弄清楚。為了更直觀和快速地讓我了解房子的問題，電腦專業的先生拿到基礎圖紙後自己開始研究和畫圖，用3D打印機打印出了我們的房子模型。我之前總是開玩笑說：「建一個粉紅色的公主房吧。」先生拿著3D打印好的粉色房子走到我面前說：「你的粉紅色房子修好了。」

這個房子模型還真的很管用！之前溝通總是靠想像的和參考平面圖紙。有這個立體模型後，每次開會的時候，只要在模型上稍作解釋要進行的工程，我就能很快明白。

我們帶著模型房子到家具店選家具時，室內設計師叫來了她所有的同事，好奇又欣喜地看著3D模型房子拍照。先生又把我們在網上看到喜歡的一些家具打印了出來，方便和設計師現場溝通和調整。設計師笑著表示，我們是她見過準備最認真和最有效率的客戶了。

因為是建造新房的小白，先生和我都沒有經驗。

例如最初選定一個房型，已提交申請審批，先生臨時想在廚房邊加一個可以喝咖啡和飲料的小吧台。我們以為這只是一個小工程，誰知這會涉及到結構的改變，需要推動樓梯的位置，最終整個圖紙需要設計師重新設計，再一次送去審批。

挖土動工。(作者提供)

安裝污水管道。(圖均為作者提供)

小細節更動 建商願配合

很多我們想像出來的設計和正式搭建出來的樣子還是會有出入。好在我們的建商馬克非常貼心，除了及時更新進度，有任何細微想改動的地方，都是允許我們調整的。

我們雖然是屋主，但也不免因為改動細節太多而感到抱歉。馬克卻說：「只要不是之前大的結構改變，小細節調整只需要支付工程變更的費用；最重要的是幫助你們修建出最理想的房子。」

在建房過程中，馬克還帶著我們去挑選櫥櫃和家電。在一段時間的工作和相處後，他對我們的家庭情況也比較了解，所以直接跳過建商的基礎廚房套餐，帶著我們親自去挑選，整個過程非常透明和順利。

新房家電選擇了中式家庭喜愛的大容量冰箱以及吸油能力強的抽油煙機。櫥櫃則到一個倉庫挑選，琳瑯滿目的樣品看得我們眼花撩亂。

修建房屋地基。(作者提供)

測量櫥櫃尺寸。(作者提供)

根據需求 挑選櫥櫃家電

好在琳達和馬克合作多年，事先就測量好了尺寸和給出了幾版設計圖。我們只需要根據自己的需求挑選最適合的產品。最終我們選擇了米白的櫥櫃，搭配銀白色把手；因為長輩很擅長烹飪，添加了很多個小櫃子來存放廚具和各種調料。

我們的新房還在修建中，看著忙碌的工程隊安裝污水管道和通風口，安裝暖通空調系統和絕緣設備…一步步都在按照計畫順利進行著，期待幾個月後就可以看到成品。

房子可能是每個家庭非常重要的一部分，就算花了大量的時間和經歷，都是值得的；想像著孩子們可以在後院裡快樂地玩耍，家人一起在電影廳裡看一部好萊塢大片，或是在陽光房裡喝喝茶聊聊天。這不就是生活單純而幸福的意義嗎？