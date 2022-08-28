旅遊／秘魯 探未解之謎

馬丘比丘建築。（圖為作者提供）

秘魯這個國家，從中文看，望字生義，離不開一個「秘」字。定居美國30多年，走過不少國家，唯獨最靠近美國的中南美洲除墨西哥 外，都沒有去過。今年我們夫婦打算出國走走，首選便是秘魯。

從網上及新聞報導中，得知秘魯這個國家的一些獨特之處，例如失落的印加古城馬丘比丘等。神秘的馬雅文化從墨西哥的金字塔遺址已經略有了解，而神秘的印加文化如同一塊磁石，吸引著我飛往秘魯。

馬丘比丘 古老而神奇

馬丘比丘是秘魯最熱門的旅遊景點。從世界各地到秘魯的遊客，基本上都是奔著這個古老而神奇的石頭城遺址而來。

不過，到馬丘比丘的路並不好走。首先我們要坐飛機從首都利馬飛到南部城市庫斯科，從庫斯科到到馬丘比丘有120公里，沿途都是叢山峻嶺，有的山峰幾乎垂直。好在有火車直通山腳，但我們要先從庫斯科坐一個多小時的汽車 到達小鎮烏魯班巴，再從烏魯班巴坐近兩個小時的火車到熱水鎮。到了熱水鎮便是馬丘比丘山腳下，多數遊客先在小鎮找個酒店住下，再上馬丘比丘。從小鎮到馬丘比丘還有比18彎還陡的山道，有專門的旅遊巴士送上山，途中約要半小時左右。

秘魯首都利馬市政中心。（圖為作者提供）

馬丘比丘山上僅有一家只有31個房間的小酒店Belmond Sanctuary Lodge，物以稀為貴，房間價格高達1500美元左右，而且一房難求。

馬丘比丘海拔2280米，一般遊客多少有點高山反應。我和太太都已經過了70歲，加上太太腿腳不太好，登高很費力。如果不是山上有酒店，我們很難跟隨其他人當天上山，去馬丘比丘遊覽後，又趕回山下住宿。山上酒店離馬丘比丘遺址入口僅有幾步之遙，我們在酒店略加休息，便在當地導遊引領下，前往馬丘比丘遺址。

利馬新區豪華高大尚。（圖為作者提供）

初次見到馬丘比丘，相當震撼。在2280米高的山丘上，分布著大大小小共500多座石頭建築，總面積達13平方公里。石頭城建在高山之巔，兩邊是高達600米的懸崖峭壁，山腳下是水流湍急的烏魯班巴河。城內有直通山頂的石頭階梯，還有四通八達的石頭通道。沿石頭建築還有梯田般的護牆，一層層護住石頭城，據說是為了防止山體坍方。

石頭用榫頭連接，天衣無縫。（圖為作者提供）

現代人到達此地參觀還這麼艱難，古人要在這個深山的高山之巔建造這麼龐大的石頭城，難度可想而知。從遺址的結構看，有的石塊切割得非常規則而整齊，所有石塊都是直接嵌入在一起，中間不用石灰或其他黏著劑，並歷經500多年而不倒，這在500多年前是如何做到的。按這一規模，沒有成千上萬的民工經數年的努力，難以做到。這麼多人在這個荒山野地工作，要吃要住，又是如何做到的，至今仍是個謎。雖然有考古學家不斷考查，至今仍眾說紛紜。

總之，馬丘比丘從建造到遺棄，至今仍然謎團重重。

馬丘比丘當然是奇中之奇，但其他遺址也值得一看。從烏魯班巴小鎮出發，有兩個景點不容錯過。

馬拉斯鹽田 屹立數百年

「馬拉斯鹽田」(Maras Salt Mines)便是其中之一。這片鹽田坐落在海拔3200米的高原，可以說是印加文明的智慧。公元500年至1100年前，印加人發現「果布吉歐溫泉」(Qoripujio Spring)的泉水擁有極高的鹽分含量，便改良了整個鹽田系統，讓富含鹽分的泉水得以巧妙地被分流至超過3000個以上的人造鹽池之中，形成極為壯觀的「人造鹽田」景觀。更為神奇的是，歷經數百年，這些鹽田還在服務當地居民。共有600多戶居民擁有這些鹽田，他們在附近形成一個村莊，靠鹽田吃飯。

印加人與中國人同源嗎？（圖為作者提供）

離馬拉斯鹽田不遠處，另有一處印加人的遺址，稱為莫蕾梯田(Moray Ruins)。說是梯田，其實是個考古遺址，但看起來像梯田，其神秘之處在於，這些梯田建在四面環山的盆地，共12層，從最高層到最底層深達150米，全用石頭砌成，最大的一層梯田直徑600英尺，更神奇的是，所有的梯田都是正圓形。據說這些梯田是在600多年前由印加人修建的。至於修建的目的，至今仍眾說紛紜。

至今最權威的說法，認為印加人建造這些梯田的目的，是進行農業實驗。據說600多年前的印加人，便有建造實驗田的奇想，而且是在海拔3500米高原。持這一說法的考古學家認為，梯田從最高層到最底層深達150米，梯田之間的溫差達5攝氏度，印加人在不同的梯田種植不同的農作物，以實驗在這個高原上，種何種農作物最合適。

神秘的馬丘比丘，建於高山之巔的石頭城。（圖為作者提供）

說法似乎有些道理，但仍有很多問題無法回答。一般的實驗田，用得著如此大費周折，在3500米的高原，建成正圓形，一圈大於一圈，即使現代人要完成如此工程，都不太容易，何況是600年前的印加人？即使梯田之間有幾度的溫差，這又能說明多大的問題，造成何種種植之間的差異呢？

據考古學家發現，這個梯田的最底部，也就是至今仍難以解釋的底部排水問題，其實不是600年前由印加人修建，而是由6世紀至10世紀當時居住的瓦瑞人(Wari)所建。但瓦瑞人是如何修建的，又是如何消失的，這又是一個謎。

庫斯科 印加文化搖籃

參觀馬丘比丘，庫斯科是必經之地。這個南部著名城市是印加文化的搖籃，古印加帝國首都，在克丘亞語中，庫斯科為「世界中心」之意。這座城市海拔3410米，居高臨下，秘魯人稱之為「安第斯山王冠上的明珠」。小城至今仍保留石頭鋪設的街道的原型，導致許多街道不通汽車或只能有單行道。

古印加人令人驚奇的石頭建築工藝。全靠石縫連接，不用灰泥。（圖為作者提供）

印加人崇拜太陽神，稱自己的印加帝國為「太陽的子孫」，庫斯科現存的太陽神殿(Qorikancha)在西班牙人入侵之後，被改建成西式教堂，雖然宮殿原貌不再，但我們去參觀時，還是對幾百年前印加人用石頭修建宮殿的開石及砌牆技術驚歎不已。石頭與石頭之間，不用泥灰，完全靠精緻加工的石頭之間，幾乎無縫的連接來完成。有些石頭之間，還鑿出榫頭，就如同木頭結構一樣，互相咬緊。這種工藝，即使在今天用現代工具，也不一定能超越。

高原上的羊駝與古老的石頭城。（圖為作者提供）

薩克塞瓦曼石頭城(Sacsayhuaman Fortress)是庫斯科另一壯觀的古印加堡壘，是印加人舉行太陽祭的地方。堡壘建在海拔3701米的高原上，占地4平方公里。城堡共有3道平行的用巨石砌成的圍牆，據統計共使用了30多萬塊巨石，重量在100到300噸之間。神奇的是，巨石之間完全靠無縫對接，經數百年而不倒，甚至經歷1950年的9級大地震，仍然屹立不倒，其工藝水平之高，令現代人自嘆不如。

薩克塞瓦曼石頭城。（圖為作者提供）

薩克塞瓦曼石頭城距離採石場約20公里。印加人不懂輪子和滑輪的概念，也沒有馬和驢，他們是如何把這些巨石搬運到陡峭的安地斯山脈上的呢？又是如何精密地切割，不靠黏著劑，卻能將它們像積木一樣緊密排列，嚴絲合縫的？又是怎樣將這麼重的石頭搬運排列呢？這些都是每個參觀者心中的謎，考古學家也無法作出令人信服的解釋。

古老的馬拉斯鹽田。（圖為作者提供）

利馬老城區 打卡聖地

秘魯之旅，自然離不開首都利馬。不過，想繞過利馬直奔庫斯科的，大有人在。據說當初庫斯科試圖修建一個大型國際機場，以便遊客從國外直飛庫斯科去參觀馬丘比丘等神秘之地。但最後利馬政府決定，國際機場必須修在首都，否則國際遊客幾乎大多會繞過利馬而直奔庫斯科。

神奇的莫蕾梯田。（圖為作者提供）

其實，不用強行「截流」，首都利馬有許多可供遊人參觀之處。首都的武器廣場(Plaza de Arms)，是利馬的發祥地與核心，廣場四周有總統府、利馬市政廳及大教堂等。

利馬的聖馬科斯大學建於1551年，是美洲歷史上第一所大學。利馬還有許多博物館 ，其中的黃金博物館當列首位。據說印加人很早便會冶煉黃金，西班牙人剛到秘魯時，用種種手段收集了許多黃金運回西班牙。

利馬的老城區也是遊客打卡之地。老城區始建於1535年，目前保留下來的共有長13個街區，寬9個街區。老城區被聯合國教科文組織列為人類文化遺產，許多老建築都受到保護。

秘魯還有一個未解之謎，就是秘魯的華裔人口多達上百萬，占秘魯總人口的5%。不僅人口比率高，這些華人如何到達秘魯，也有不少傳說。有說他們是殷商的後裔，也有一說是太平天國被剿滅後，其殘部逃到了秘魯。不論是殷商還是太平天國殘部，他們如何跨越太平洋到達秘魯，難道不是個謎？

還有，印第安人占秘魯總人口的45%，而這些印第安人長得很像中國人。有考古學家说，印第安人是包括中國在內的東亞人遠親。考古學家將在中國的田園洞遺址發掘的古人類化石，與美洲古人類的DNA進行比對後發現，當今美洲印第安人與中國人有著密切的血緣關係。至於他們是如何到美洲的，有說是一萬年前，來自中國的古人途經西伯利亞，通過結冰的白令海峽到達秘魯等美洲大陸。也有的說，這些古中國人是乘船經太平洋到達美洲的。到底他們是如何到達秘魯的，其實至今仍是個謎。這些移民到美洲的古中國人被稱為印加人，是秘魯印第安人的祖先。

帶著這些疑問抵達秘魯探秘，在離開秘魯時，又有了更多的疑問。秘魯，有太多的未解之謎。

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