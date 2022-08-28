生活／在熊山州立公園山上 遇到了一隻豪豬

除非受到攻擊，豪豬不會去主動攻擊。(Getty Images)

我家附近有一個熊山州立公園 ，我常去山裡徒步。熊山公園顧名思義，公園內有野生動物；我害怕野生動物，特別是熊和蛇之類的，覺得他們生性愚頓，沒有樂趣可言。可是，當我遇到豪豬時，我對野生動物的看法發生了變化。豪豬天生聰明、自信、有韌性，很有幽默感。

正值初夏，雲輕雲淡，遠眺山嶺連綿起伏，近看樹木繁茂成蔭。林間小路兩旁，許多植物開花：黑樹莓、冠軍花、印度黃瓜根、紅樹莓和山月桂。綠色、白色、黃色、橙色、紅色和粉紅色，野花和灌木，使我應接不暇。

★圓身小眼睛 滿身是刺

上路沒多久，我看到小路當中站著一隻動物，牠有一個圓圓的身體、一對小眼睛和一個小腦袋。牠身上長滿了黑色和棕黃色相間的刺，最長的刺在臀部，最短的在臉頰。

豪豬！

我拿起手機搜索。谷歌 說，豪豬的刺尖端和底部是實心的，軸是空心的，末端倒鉤，刺會嵌入皮膚，身體的熱量使倒鉤刺膨脹，嵌入骨頭，新鮮和血液。如果擊中要害處，可導致死亡。一隻豪豬有多達3萬根刺。

林間小路狹窄，只夠一個人走，牠站在路當中，一動不動。我從背包裡拿出一條毯子，從頭到腳裹住了自己的身體。我悄悄地走近牠，衝著牠吼道：「喂，讓開！」

牠的小眼睛翻了個白眼，傲慢和固執。牠似乎在說：「你憑什麼要我走？這是一個州立公園，不是你的私人財產！」

★手腰沾滿刺 疼得大叫

我想走近看看牠的刺。正當我要挪動的時候，牠轉過身去，聳起了背部，豎起了尾巴，靠肌肉彈動的力量，將刺一根一根地朝我射來。瞬間，我的手和腰上都沾滿了刺。我感到一陣陣刺痛，疼得嗷嗷大叫，就像一隻郊狼在哀嚎。

牠嘴角上揚，牙齒露了出來，似乎很滿足、很開心。牠向我眨了眨眼睛，臉上帶著狡猾的笑容。

牠朝前挪動，步履蹣跚；牠走到懸崖的邊緣，站在小山頂上；牠全身的刺豎了起來，像是披著斗篷；牠的頭昂著，牠的眼睛閃閃發光。牠給人一種勇氣、力量、勇敢和力量的感覺。

我拔掉了身上的刺，跟著牠走到懸崖邊。

牠把身體塞進岩石裡，只露出後背。看到我來了，牠揚起尾巴像是警告我：「你忘記你的痛了嗎？你想要更多的刺嗎？如果你敢往前走一步，我就射我的刺。」牠撅起了屁股，讓我知道牠準備好了。牠擺出一副打架的姿勢。

我用樹枝做了一根棍子。棍子很長，一端腐爛了，長了蘑菇。我揮舞著棍子，大喊大叫。

牠反覆撅起尾巴，棍子上沾滿了刺，我安然無恙。

某些地方的原住民會把豪豬的刺做為頭飾。(Getty Images)

★放加鹽蘋果 引誘入籠

牠在懸崖邊上，腳下是十萬丈深淵，我想把牠帶回到林間小道上。我不想引刺上身，於是我又上網搜索。谷歌說，用動物籠子逮住牠，誘餌是加了鹽的蘋果。

我是露營車的老手，所有這些東西都在我的車裡。我切了四或五片蘋果，然後在上面撒了鹽。我在籠子入口處放了一點蘋果，其餘的放在扳機後面。

牠中招了！在籠子裡，牠又踢又叫，似乎在抗議，抱怨不公平的把戲，牠的聲音充滿了憤怒。過了一會兒，牠似乎累了，開始嗚咽起來，就像一個受盡折磨的俘虜。籠子很低，牠不能仰面站立，所以牠不能發放牠的刺。

我把籠子拿到了小路上，打開了門，牠跳了出來，然後停下來，身體縮成了一個球狀。過了一會，牠躺平，似乎投降了。牠用小眼睛盯著我說，「隨便你做什麼。」

我微笑著示意牠走開，牠瞪了我一眼，「我不怕你！」牠往前走，進入了灌木叢中，從我的眼前消失了。

豪豬遵循不侵略的原則，除非受到攻擊，牠不會去主動攻擊。在牠的心目中，如果別人不打擾牠，牠就會放過他們。牠被看作美國自由主義的象徵，在美國，自由主義是一種促進個人自由的政治哲學。