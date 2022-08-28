醫藥短波／﻿人體99%器官都會患癌症 心臟癌好像沒聽過？

﻿人體中99%的器官都會患癌症 ，但是似乎從來沒有人聽過心臟癌這個名詞。

難道心臟真的不會得癌症嗎？

其實也並不是真的沒有心臟腫瘤 ，只是發生的機率非常的少，平均10萬人中不到兩個病例。醫療設備健全的馬友診所(Mayo Clinic)一年未見一個病例。2008年循環系統期刊（curculation) 報導從1957年到2006年將近50年當中，兩大頂級醫療系統總共只有323個心臟癌病例。

•心臟為什麼不易癌變？

癌症主要是因為細胞DNA突變造成，而突變最常發生在上皮細胞。凡是含有上皮組織的器官患癌症的風險都很高，例如肝臟、腎臟、消化腸道、呼吸道、乳腺、前列腺等等。而神奇的心臟就恰好沒有上皮組織。而心機細胞在形成之後就不會再分裂繁殖，所以心肌細胞很難出現癌變的。

•為什麼癌症轉移也不會到心臟？

主要是因為心臟中的血流極快，使得癌細胞很難停止下來扎根。

•心臟癌的病人能活多久？

若未進行手術 治療，平均預期壽命為六個月，若是完全切除腫瘤後，平均存活率為15到17個月。

•什麼樣的人患心臟癌機率較高？

根據Medical news today，今日醫學新聞報導，凡是50歲以上的人，都有可能，其中女性又比男性略高；在種族方面，白人較其他有色人種得心臟癌的風險較高。

•心臟癌會有什麼特殊症狀？

一般來說症狀並不明顯，會突然和持續性的胸痛、壓力或者緊繃感。會有多痰现象，咳痰出現粉紅色或泡沫狀。另外身體虛弱疲勞、發燒、心律增快或者有心律不整的情況，下肢和腳踝周圍會出現腫脹疼痛。有時患者體重突然增加，也有些患者體重明顯下降。

•診斷出心臟癌的最好方法是什麼呢？

在診斷方面，心臟超音波檢查(Echocardiography，又稱「心臟彩超」)是一種準確性超過90%的好方法，可以看出囊腫以及腫瘤細胞血流活躍的程度。除此之外，需要進一步借助電腦斷層掃描(Computed Tomography，CT)或者「核磁共振」(Magnetic Resonance Imaging，MRI)來確診。

•一旦診斷出來，又要如何治療呢？

根據美國癌症協會報導，手術切除腫瘤是主要的治療方法。但是如果腫瘤很大或者是位於心臟左側，那麼幾乎是不可能動手術的，這時候較大的腫瘤只能部分切除，以幫助緩解影響心臟功能的壓迫症狀。另外化學療法以及放射療法仍然能夠幫助患者延長壽命。