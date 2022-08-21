料理功夫／家常味醬黃瓜

家常味醬黃瓜

這種英國 黃瓜肉厚、籽少，料理時不用去籽去皮，超市都買得到，非常方便。

英國黃瓜

材料：

英國黃瓜3條、鹽3大匙、糖3大匙。

醬料：

生抽3大匙、米醋2大匙、味醂3大匙、麻油2大匙、玉米油2大匙、紅辣椒2根（切碎）。

做法：

1.英國黃瓜洗淨擦乾，切片。

黃瓜洗淨，擦乾後切片

2.取一個乾燥的大盆子，放入切好的黃瓜片，加入2大匙鹽、糖拌勻，上面再放個裝有重物的小盆子，重壓約4小時，小黃瓜脫水後倒掉水分；再壓2小時，同樣倒掉水分。

3.這時瓜片口感還不會很脆，第三次壓黃瓜時再加糖、鹽各1湯匙，壓2小時再把水分倒掉。

4.試吃黃瓜脆度，如不夠脆，可再重複壓，但不需要糖、鹽；最後加入醬料就可以食用。

小叮嚀：

這道醬菜料理比較費工，要有耐心。

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