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旅遊補給站／11條路線 自駕趣輕鬆上路

編譯周靜芝
蒙特婁具有法國殖民時期留下的濃厚歐陸風情，有文化融合的魅力。(Getty Images)
蒙特婁具有法國殖民時期留下的濃厚歐陸風情，有文化融合的魅力。(Getty Images)

1. 紐約→加拿大．蒙特婁

單程距離：371哩 (約6小時)

只要帶上護照就可以輕鬆越過美加邊境，從揮汗如雨的高譚國(Gotham，紐約市的代稱)到涼爽宜人的魁北克省(Quebec)。法國殖民時期留下的濃厚歐陸風情，文化融合的迷人魅力，有如來到另一片土地；對吃貨級的紐約客來說，幾家新開的、跨界料理餐廳也不會讓他們失望。

漫步在蒙特婁(Montreal)約一英里長的街道，欣賞兩旁設計精美、時尚與美感兼具的精品店與餐廳，四周林立著17-18世紀的歷史建築，讓人恍如置身歐洲。除了逛街購物用餐，斯堪地那維亞SPA的水療與按摩，也是忘記戶外豔陽、消磨時間的好去處。

索夫昂又稱「丹麥村」，有濃厚的丹麥風格建築，有保存完好的老風車。(Getty I...
索夫昂又稱「丹麥村」，有濃厚的丹麥風格建築，有保存完好的老風車。(Getty Images)

2. 洛杉磯→加州．「丹麥村」

單程距離：129哩 (約2.5小時)

索夫昂(Solvang，又稱「丹麥村」)有濃厚的丹麥風格建築，長期以來一直以老舊但保存完好的風車、烘焙坊為特色；近期則有更多的餐廳、酒吧與商店湧入。想要在此停留一夜，有兩家可眺望鎮上的公園景觀的Airbnb民宿可供選擇。義式冰淇淋店、拉麵店和禮品店林立的街道，因為新開的乳酪店、花店和品酒空間的加入，顯得更加多樣化。

Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱。(Getty I...
Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱。(Getty Images)

3. 芝加哥→密西根州．索格塔克

單程距離：140哩 (約2.5小時)

索格塔克(Saugatuck)是個位於密西根湖東畔的小鎮，以酒莊和田園風光著稱，吸引許多自駕旅行者。這也是遠離喧囂繁忙都市，可以放鬆心情的好地方，不論是在Modales酒莊自在品酒，揚帆在號稱世界最美的25條海岸線，或品嘗當地的烤鮮蠔，體驗無可比擬的逍遙遊。

亞歷山卓依傍著波多馬克河，是個的迷人城市。(Getty Images)
亞歷山卓依傍著波多馬克河，是個的迷人城市。(Getty Images)

4. 費城→維吉尼亞州．亞歷山卓

單程距離：163哩 (約3小時)

亞歷山卓(Alexandria)因鄰近華盛頓DC，過往少被注意到，但獨具個性的魅力讓它逐漸受到關注。這個依傍著波多馬克河(Potomac River)的迷人城市，擁有200家餐廳、個性商店與博物館，沿河而設的公園，隨處都是打卡景點。離開時還可順遊附近喬治華盛頓的故居維農山莊(Mount Vernon)，度過悠閒好時光。

5. 達拉斯→奧克拉荷馬州．特納瀑布

單程距離：129哩 (約2.5小時)

從德州達拉斯(Dallas)出發，前往高77呎的特納(Tunner)瀑布不太遠，這是奧克拉荷馬州最高的瀑布，百年來都是當地頗受歡迎的景點。除了有個天然的游泳池可戲水外，瀑布公園內還有多條步道可以健走，大大小小的露營場地可供搭帳篷，如果不想住帳篷的話，園區裡也有許多小木屋可以住宿。這裡還有完善的wifi設施，戲水、划船、健行或賞鳥的照片，立馬可以上傳和朋友分享。

巴頓魯治是南方歷史最悠久的城市之一。(Getty Images)
巴頓魯治是南方歷史最悠久的城市之一。(Getty Images)

6. 休士頓→路易斯安納州．巴頓魯治

單程距離：269哩 (約4.5小時)

從德州休士頓(Houston)出發，前往巴頓魯治(Baton Rouge)約莫半天時間，巴頓魯治是南方歷史最悠久的城市之一，充滿活力且令人難以忘懷。除了藍調節慶活動，法式甜甜圈及美式足球也讓人為之瘋狂。你可以在路易斯安納購物城 (Mall of Louisiana) 狂購一天，隔天再到農夫市集體驗當地風土民情。造訪特色農場、紀念館和博物館，數百家餐廳可供品嘗，一次滿足豐富的歷史情懷與美食。

新澤西州的阿斯伯里帕克在珊迪颶風災後重建後，被譽為「美國最酷小鎮」之一。新建的新...
新澤西州的阿斯伯里帕克在珊迪颶風災後重建後，被譽為「美國最酷小鎮」之一。新建的新海濱棧道，周圍環繞著物美價廉的住宿、購物、用餐環境。(取自Asbury hotel官網)

7. 華盛頓DC→新澤西州．阿斯伯里帕克

單程距離：220哩 (約4.5小時)

阿斯伯里帕克 (Asbury Park)曾因珊迪颶風遭受重創，災後重建後被知名旅遊雜誌BudgetTravel.com譽為「美國最酷小鎮」。新建的新海濱棧道，周圍環繞著物美價廉的購物、用餐環境，還可盡情飽覽「東海岸最美麗海灘之一」的無敵美景。小鎮也保留了兼具多樣與創造力的文化、好客的傳統，以及豐富的音樂環境。這裡的國慶煙火和生蠔節，是每年不容錯過的歡樂饗宴。

從佛州的邁阿密沿著75號公路到西端的西埃斯特基(Siesta Key)，值得一遊...
從佛州的邁阿密沿著75號公路到西端的西埃斯特基(Siesta Key)，值得一遊。(Getty Images)

8. 邁阿密→佛州．西埃斯特基

單程距離：220哩 (約4.5小時)

被稱為陽光之州的佛羅里達，除了一些世界知名的主題公園迪士尼世界、環球影城和海洋世界，海灘是最受歡迎的旅遊景點。從佛州東南角熱鬧的邁阿密(Miami)沿著75號公路到位於西端的西埃斯特基(Siesta Key)，僻靜小鎮非常值得一看。西埃斯特基位於的西耶斯塔海灘(Siesta Beach)、克瑞斯聖特海 (Crescent Beach) 和烏龜海灘 (Turtle Beach)，得天獨厚擁有澄藍海水、潔淨沙灘與茂密植物，洋溢熱帶風情。

9. 亞特蘭大→喬州．伯頓湖

單程距離：109哩 (約2小時)

從亞特蘭大(Atlanta)驅車往東北，位於喬治亞州雷本縣東北的伯頓湖(Lake Burton)，是個占地2775英畝的水庫，湖岸線長達62英里。該湖雖由喬治亞電力/南方公司所擁有，但對公眾開放。清澈的湖水，環繞四周的是藍嶺山脈多樣性的生態系統。伯頓湖在2020年慶祝了百年紀念，這裡是愛好自然野趣者的天堂。

搭乘棕櫚泉天空纜車到高山，是到棕櫚泉不能錯過的行程。(Getty Images)
搭乘棕櫚泉天空纜車到高山，是到棕櫚泉不能錯過的行程。(Getty Images)

10. 亞利桑納州鳳凰城→加州．棕櫚泉

單程距離：269哩 (約4.5小時)

從凰凰城(Phoenix)走10號公路一路西行到加州棕櫚泉(Palm Springs)，這是座沙漠城市，氣候長年溫暖乾燥，是加州的著名的度假勝地，以溫泉、棕櫚樹、沙漠風情與壯麗峽谷，吸引無數遊客到訪。這裡也是大型音樂藝術活動Coachella舉辦地點，到處可見度假飯店、高爾夫球場。到棕櫚泉不能錯過的景點有卡巴松恐龍園 (Cabazon Dinosaurs)、救贖山 (Salvation Mountain)、索爾頓湖 (Salton Lake)、棕櫚泉天空纜車 (Palm Springs Aerial Tramway)。

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羅德島州是美國最小的州，除了有歷史、建築藝術愛好者喜愛的鍍金年代豪宅群之外，也是...
羅德島州是美國最小的州，除了有歷史、建築藝術愛好者喜愛的鍍金年代豪宅群之外，也是海灘愛好者的天堂。(取自Ocean House官網)

11. 波士頓→羅德島州．守望山 (Watch Hill)

單程距離：99英里 (約2小時)

羅德島州(Rhode Island)是美國最小的州，除了有歷史、建築藝術愛好者喜愛的鍍金年代豪宅群之外，也是海灘愛好者的天堂。羅德島擁有40多個公共海灘，守望山海灘是夏季度假的經典之地，美國最古老的旋轉木馬也是位於此地的飛馬旋轉木馬。當然不能錯過的還有品嘗當地海鮮，不論是Andrea Seaside Restaurant或Olympia Tea Room，相信不會讓你失望。

加州 棕櫚泉 奧克拉荷馬州

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