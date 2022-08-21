封面故事／提升居家安全、主動求助… 保命防跌5大招

老人可與醫生或藥劑師一起檢查所有藥物，降低藥物造成跌倒的風險。(Getty Images)

美國疾病防治中心 （CDC）刊登文章表示，跌倒是65歲及以上成年人與死亡相關的受傷主要原因，並且隨著年齡的增長，跌倒致死率也在上升。從2009年到2018年，65歲及以上成年人的跌倒死亡率增加了約30%。增長最快的是85歲及以上的成年人，每年增長約4%。不過，人們可以通過篩查跌倒風險，並干預跌倒風險因素，如調整導致跌倒的藥物、增加力量和平衡，來預防跌倒。「跌倒不是衰老的正常形態，且是可以預防的。」

★干預風險因素

紐約王嘉廉社區醫學 中心健康教育主管朱雅潔說，美國疾病防治中心指出，老年人跌倒後致死或致殘率很高，與他們的身體素質和生活習慣有關。許多導致跌倒的危險因素，會隨著年齡的增長而增高。它們有運動量減少、骨質疏鬆、維生素D缺乏、下半身無力、步行與平衡困難、藥物使用不當、視力下降等。同時，跌倒也有周圍環境的因素，如家中光線不足、樓梯或台階不平等。「大多數跌倒的發生，都是由多個風險因素一起導致的。」

這位健康教育的博士說，王嘉廉社區醫療中心為社區老年人群提供預防摔倒以及其他相關的健康教育，如怎樣預防及緩解骨質疏鬆、運動鍛鍊、健康飲食，以提高社區對該問題的認知，從而起到提前預防的作用。她建議，長者可從以下幾方面預防跌倒。

保持走道、樓梯及房間明亮，可提高居家環境的安全。(Getty Images)

一、提升居家安全：在浴室的馬桶和浴缸旁邊安裝扶手；使用防滑墊或者洗澡專用的椅子；保持走道、樓梯及房間明亮；把可能讓人絆倒或滑倒的物品擺放好；將物品放在便於拿取的地方，避免使用過高的壁櫥；如果家中有木地板或瓷磚地板，在室內應穿著防滑的鞋襪；家中安裝具有跌倒報警功能的手機，或佩戴跌倒檢測設備。

二、小心進行日常活動：從躺著或坐著的姿勢站起時要慢慢來，手扶著牢固的家具或握著扶手；如果必須使用樓梯，緊握扶手並慢慢走；如果行走不平穩，使用拐杖或助行器；不要攜帶過重的包袋，也不要把它們掛在助行器上；避免在不平坦、潮濕或結冰的路面行走；穿舒適及防滑的鞋子；如果步行困難或外出需要幫助，可以向醫生或社工詢問有關接送服務的安排。

三、改善體格和身體平衡：多吃富含蛋白質、鈣質和維生素D的食物來強化肌肉和骨骼；定期運動來改善體格和平衡；打太極拳和做輕鬆的舉重鍛鍊是很好的例子。向醫生諮詢適合自己身體情況的營養補充劑和運動。

四、注意健康問題：約見自己的家庭醫生和眼科醫生做定期檢查，因為視力不佳可能會增加摔倒的風險；向醫生或藥劑師詢問正在服用的藥物是否會造成發睏或頭暈；遵從他們的指示安全使用藥物；如果行走有困難或者擔心會跌倒，請盡快告知醫生；醫生可以轉介去見專業人員。這些專業人員可以評估病人的步行能力，並給出預防跌倒的建議。

五、主動求助。如果自己跌倒，不能自己站起來或有劇烈的疼痛，不要等待家人發現再打電話，自己打911電話，及早尋求幫助。

在浴室的馬桶和浴缸旁邊安裝扶手，減少環境中潛在的危險因素。(Getty Images)

★進行年度體檢

紐約仁德醫生集團（Rendr）老年科醫生林淑菁說，避免跌倒致死的最有效的措施應該是預防。她建議，每人每年都要去家庭醫生診所進行年度體檢。如果發現患有慢性病，要及時治療。如果患有高血壓 、高血脂和高血糖，要遵照醫囑控制三高。只有降低這些危險因子，才能預防跌倒致死，保持健康的生活。

她指出，許多老年人都有骨質疏鬆、關節不好及肌肉鬆弛，容易跌倒。還有人經常服用稀釋血的藥物，如Aspirin、Xarelto、Eliquis等，容易導致腦出血。例如，有的人突然出現頭疼，其實是腦出血。還有一個跌倒致死的原因需要注意，就是缺乏維他命導致的跌跤。她說，如果居住在美國北方，日照不足，會導致維他命D缺乏。

有的病人摔跤後來到診所看病，說她去超市購物時跌了一跤。她檢查病人後發現，病人有關節炎、高血壓、失眠症。「因為失眠，她經常服用安眠藥。」她昨天晚上服用了安眠藥，早上起來頭暈，走路失去平衡，所以在超市跌倒了。她說，跌倒可以致死，但並非所有的人跌倒就會去世。

她建議，預防跌倒的措施包括改善老人的居住環境，保持地面乾燥，同時老人要穿上防滑鞋，防止老人跌倒。醫生還要檢查老人的眼睛，如果視力不好，要戴眼鏡。老人的房間內光線要充足。「一旦跌跤，即使沒有跌倒致死，也會長期臥床，問題更大。」

另外，許多華人家庭是三代同堂，老人和兒子、孫子住在一起。孫輩的玩具，有的會導致老人跌跤，因此要收好這些玩具。洗手間的浴缸上要安裝扶手，使得老人在洗澡時可以扶住，「若有可能，醫生要派人去家裡看一下，指導家人安裝。」

五分之一的跌倒會造成嚴重傷害，使人難以走動、進行日常活動或獨自生活。(Getty Images)

美國疾病防治中心的文章指出，許多跌倒不會造成傷害，但五分之一的跌倒確實會造成嚴重傷害，如骨折或頭部受傷。這些傷害會使人難以走動、進行日常活動或獨自生活。跌倒會導致骨折，如手腕、手臂、腳踝和髖部骨折。跌倒會導致頭部受傷。這些可能非常嚴重，特別是如果該人正在服用某些藥物。跌倒並撞到頭部的老年人應立即去看醫生，以確保他們沒有腦損傷。

健康檢查時別忘了檢查眼睛，以免視力不好造成跌倒。(Getty Images)

許多跌倒的人即使沒有受傷，也會害怕跌倒，這種恐懼可能會導致一個人減少他們的日常活動。他們會變得更虛弱，這反而會增加他們跌倒的機會。因此，他們要與醫生或藥劑師一起檢查所有藥物，某些藥物，甚至是非處方藥和草藥補充劑，都會增加跌倒的風險。

年度檢查時要檢查足部，如果有需要應該去看專門的足科醫生。(Getty Images)

如果從坐到站感到頭暈目眩，應該考慮體位性低血壓。同時，除了每年檢查一次眼睛外，還要檢查足部，並詢問是否建議去看足科醫生。

每年數以百萬計的65歲及以上老年人跌倒，但只有不到一半的人告訴他們的醫生。文章指出，跌倒一次會使再次跌倒的機會增加一倍。跌倒後果很嚴重，且代價高昂。2015年，跌倒的醫療總費用超過500億元。

每年有超過80萬名傷者因跌倒受傷住院，最常見的原因是頭部受傷或髖部骨折。每年至少有30萬名老年人因髖部骨折住院。超過95%的髖部骨折是由跌倒引起的，通常是由側向跌倒導致的。跌倒是腦外傷(TBI)的最常見原因。

老年人應該保持身體活動，增強腿部的力量。(Getty Images)

★保持身體活動

美國疾病防治中心建議，老年人應該保持身體活動，做一些讓腿更強壯和改善平衡的運動。而太極拳就是這種運動的一個很好的例子。史丹福大學網站2018年9月13日發表該校醫學院的一項研究報告。研究發現，「太極拳可能有助於防止老年人跌倒」。

文章說，老年人跌倒可能導致急診、住院甚至死亡。一項新的多機構臨床試驗評估了幾種種經過驗證的運動干預，如太極、多模式運動計畫和伸展運動的有效性。太極拳涉及以緩慢、集中的方式進行的一系列動作。傳統上，太極拳有多達100種不同的動作。但該研究僅選擇一種簡化的八項核心動作。研究人員還評估了一種更傳統的多模式鍛鍊計畫，其中包括有氧、力量、平衡和柔韌性鍛鍊。

研究參與者共有670名，年齡在70歲及以上。他們有行動不便或前一年有跌倒史，再次跌倒風險很高。在實驗中，他們每周進行兩次60分鐘的鍛鍊，持續24周，隨機分配為太極平衡訓練、多模式運動和伸展運動。這些干預措施主要通過跌倒發生率進行評估，跌倒發生率是每月自我報告，然後使用後續預約和醫療紀錄進行確認。

研究顯示，太極平衡訓練比傳統運動方法更有效地減少跌倒。(本報檔案照)

★太極平衡訓練

研究發現，正如最近在美國醫學會雜誌（JAMA）內科醫學雜誌上報導的那樣，太極平衡訓練比傳統運動方法更有效地減少跌倒。在這六個月中，太極拳組85名參與者發生了152次跌倒，多模式運動組112名參與者發生了218次跌倒，拉伸組127名參與者發生了363次跌倒。與伸展運動相比，太極拳減少了58%的跌倒；與多模式運動干預相比，太極拳減少了31%的跌倒。

項目經理考爾斯（TC Cowles）說：「定期來訪的患者報告說，他們感覺不那麼搖晃了，並且可以自己更好地行走。」參加者還可以更長時間地保持直立。考爾斯說：「他們建立了信心，因此他們更容易參與其他項目和活動。」他認為，堅持參加是關鍵。另外，史丹福支持性護理計畫還提供每周一次的氣功、冥想和瑜伽課程，因為它們也可以「增加人體的穩定性」。