封面故事／救人 跌倒扶不扶？別亂扶 恐二度傷害

如果走在路上遇到有人摔倒，應該上前提供幫助。(Getty Images)

國家衛生總署（NIH）網站2018發表一份跌倒死亡的研究報告。報告認為，年齡、跌倒高度、跌倒位置、頭部和脊柱系統損傷及創傷評分與死亡率相關。死亡的主要原因是蛛網膜下腔出血和硬膜下血腫。而現場急救（first aid）在治療墜落和創傷的受害者方面，發揮著重要作用。因此，必須在事故地點準確進行分診，並迅速將危重患者轉診至創傷中心。報告的結論是，經過培訓的急救人員可以降低由從高處跌落而導致的死亡率和發病率。

★致電911 尋求專業協助

紐約仁德醫生集團（Rendr Group）家庭醫生陳海虹說，如果走在路上遇到有人摔倒，應該上前提供幫助。首先，要確定跌倒者是否還有意識。她說，如果傷者意識清醒，能夠回答問題，表示「很痛」，就要詢問傷者受傷以前的情況。例如，如果傷者表示，跌倒前有頭暈、眼前發黑、腿發軟、抓不住東西、胸悶、出不來氣，傷者可能因為腦中風 、心肌梗塞而跌倒。「這是疾病導致的跌倒，要趕快撥打911。」

有的傷者表示，只是腳下踩了一塊西瓜皮或者香蕉皮，站不穩摔倒了，身體有疼痛。如果傷者回答問題清楚，就是踩了一下西瓜皮，有些疼痛，還是能夠站起來。這時，行人可以幫助傷者站起來。若是年輕人摔倒了，也有可能是頭部受傷。她說，現在年輕人的冠心病發病率也在升高。是不是疾病發作，需要專業人士判斷。

她說，如果傷者還有呼吸，就要打911，請專業人士救助。這時，傷者口裡可能有東西，如沒有嚥下的食物，可以幫助取出來，因為這些食物可能會進入傷者的氣管。「但是，如果食物在傷者的口腔裡面，就不要取了，因為有可能會把食物推進氣管，阻礙呼吸。」

經過培訓的急救人員可以降低因跌倒而導致的死亡率和發病率。(Getty Images)

★不要隨意搬動傷者身體

她說，如果問傷者感覺如何，傷者沒有回應，也沒有心跳和呼吸，就要給傷者做人工呼吸。同時，請旁人打電話給911。

有人看到傷者倒在地上，想馬上把傷者攙扶起來。她說，如果非專業人士，先不要把傷者扶起來，因為這樣可能導致對傷者的更大傷害，甚至致命。例如，若是頸椎骨折，如果把傷者扶起來，可能導致斷處移位，導致頸部神經壞死，使得頸部以下截癱。胸部和腰部的脊柱骨折，也會導致胸部和腰部以下癱瘓。

她說，若是盆骨骨折，移動傷者身體雖然不能導致癱瘓，但是轉位會導致斷骨損傷大血管，導致死亡。這可能是救助者沒有想到的。因此，救人也要一步步來，不要隨意搬動傷者的身體。如果是非專業人士，不知道傷在何處，不要輕易移動傷者。

美國紅十字會（Red Gross）網站發表文章說，急救人員應遵循相關的急救步驟。通過在緊急情況下提供及時護理，可以在緊急醫療服務（EMS）人員到達之前，幫助生病或受傷的人。 「你也許可以幫助挽救生命。」

若跌倒受傷需要援助，可致電911獲得專業人士的指導。(Getty Images)

★4大步驟 檢查受傷者

然而，即使經過培訓，記住正確的急救步驟並正確執行這些步驟，也可能很困難。為了幫助人們在正確的時間提供正確的護理，紅十字會制訂了一個簡單的步驟指南，人們可以將其打印出來並放置在冰箱外、車內、包中或辦公桌上，以便隨時查看。

首先要檢查受傷或生病的人。檢查的內容有以下幾個方面。

一、檢查現場是否安全，形成初步印象，獲得同意，並使用個人防護設備（PPE）。

二、如果傷者似乎沒有反應，應檢查反應能力、呼吸、危及生命的出血或其他危及生命的情況，使用「呼喊、輕擊、呼喊」等節奏。但需要注意：檢查不超過十秒。

三、如果此人沒有反應、有反應但未完全清醒、沒有呼吸或只是喘氣，或有危及生命的出血或其他明顯危及生命的狀況，請致電911，並獲取設備，或告訴他人這樣做。然後，根據發現的情況和接受的訓練給予護理，並繼續檢查以確定是否需要額外護理。要注意：對於無反應且沒有呼吸的人，立即開始心肺復甦術並使用自動體外除顫器（AED）。

四、如果此人對刺激有反應或對刺激有反應並且完全清醒，似乎沒有危及生命的狀況，應該採取以下步驟：

1、詢問傷者（如有必要可詢問旁觀者），了解有關體徵和症狀、過敏 、藥物和醫療狀況 （SAM）的問題。

2、根據傷者所說的內容、傷者行為方式以及看到的情況進行重點檢查。同時注意：如果懷疑頭部、頸部或脊椎受傷，不要讓傷者移動身體。

3、不要讓傷者移動任何會導致不適或疼痛的身體部位。注意：檢查患者時，請記下任何醫療識別標籤。

4、完成檢查步驟後，撥打911並獲取設備，或告訴他人這樣做（如果需要）。然後，根據發現的情況和接受的培訓給予照料（CARE）。

文章說，急救者應該時刻做好準備。他們還可以註冊獲得急救、心肺復甦術、AED認證，學習最新技術，並獲得美國紅十字會頒發的為期兩年的急救認證。

國家衛生總署2018年發表的研究報告的題目是「從高處墜落：回顧性分析」。研究人員研究了2011年11月至2014年11月期間在伊諾努大學（Inonu University）急診科收治的高處墜落的460例患者。其中男性292名（63.5%），女性168名（36.5%）。研究發現，年齡、跌倒高度、跌倒位置、顱骨線性骨折、蛛網膜下腔出血、頸椎骨折、胸椎骨折和創傷評分對死亡率有顯著影響。傷者多死於蛛網膜下腔出血。

在這些患者中，26例（5.6%）患者死亡，其中大多數為62歲及以上組別。傷者主要從1.1至4米高度跌倒（46.1%）。跌倒的原因依次為無意（92.2%）、工作場所（8.1%）和自殺（1.7%）。皮膚和軟組織損傷是最常見的外傷（37.4%）。

在顱腦損傷組中，線性骨折和蛛網膜下腔出血對死亡率有顯著影響。最常見的胸部損傷是肋骨骨折（56.5%）；最不常見的病變涉及腹部和骨盆；上肢損傷比下肢損傷更常見；腹盆腔、胸部和四肢損傷對死亡率沒有顯著影響；最致命的脊柱骨折是頸椎骨折（33.3%），脊柱骨折對死亡率有顯著影響。

跌倒高度與創傷評分之間存在顯著相關性。從高處墜落是鈍性創傷的常見原因。大多數跌倒的時間發生在中午12時至下午6時，同一時期死亡人數最多。大多數跌倒發生在每年6月或7月（分別為15.6%和15.6%）。一半的患者在急診室接受治療並出院，27.8%的患者在神經外科住院治療，15.4%的患者在骨科 住院治療。

工傷事故中，很大比率來自建築工地的跌倒。(中新社)

74.3%的患者年齡超過45歲，表明活躍年齡的人更頻繁地受到創傷。60歲以上的人因為失去平衡能力，導致更多跌倒。根據國家創傷數據庫，跌倒是老年人最常見的死亡原因。有人發現，因跌倒而死亡的最高比率（19.2%）發生在55歲及以上的個體中。所有死亡的平均年齡為55.27歲。

高處墜落的主要原因是自殺、工傷事故和意外事故。死亡率最高的是自殺組（12.5%）；傷亡主要來自陽台、樓梯和家具；從陽台墜落的死亡率最高（30.8%）；死亡率與跌倒地點有顯著相關性。在這個研究中，90.2%的跌倒是由意外事故造成的，8.1%的工傷事故是跌倒，其中 32.4%的跌傷來自建築工地。