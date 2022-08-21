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封面故事／老人跌不得 當心致命的一跤

特約記者韓傑
跌倒是美國65歲以上老人受傷和死亡的主要原因，已經成為一個公共衛生問題。(Getty Images)
跌倒是美國65歲以上老人受傷和死亡的主要原因，已經成為一個公共衛生問題。(Getty Images)

美國疾病防治中心（CDC）統計顯示，在美國，每年約有3600萬老年人跌倒，導致超過3.2萬人死亡、約300萬老年人送進急診室，跌倒是65歲以上老人受傷和死亡的主要原因。由於每年四分之一的老年人跌倒，跌倒已經成為一個公共衛生問題。

★跌倒致死 華人不少見 

統計顯示，跌倒者中五分之一會受傷，如骨折或頭部受傷，因髖部骨折住院的老年人約有30萬，而95%以上的髖部骨折由跌倒引起。從性別上講，女性比男性更容易跌倒，占所有髖部骨折的四分之三。紐約仁德醫生集團（Rendr）家庭醫生陳海虹說，在華人社區，跌倒致死的「病例並不少見」。

跌倒難免受傷，女性比男性更容易跌倒。（Getty Images）
跌倒難免受傷，女性比男性更容易跌倒。（Getty Images）

陳海虹說，老人跌倒的原因很多，如視力、聽力、疼痛、協調能力下降等等；因為多種原因服用藥物，如安眠藥、止痛藥、降壓藥、降糖藥等；因為失眠，早上起來精神狀態不好；因為褲子太長、太寬、鞋子不合腳；因為肌肉無力、骨質疏鬆、患有關節炎等等。一些老人有遺尿現象，因急於上廁所而跑得太快，導致摔跤。

胰島素等常用藥物的使用不當，也可能間接造成老人身體失能而跌倒。(美聯社)
胰島素等常用藥物的使用不當，也可能間接造成老人身體失能而跌倒。(美聯社)

★飲酒用藥 增加風險

華人還有一些獨特的原因而跌倒。她說，有的華人喜歡喝中國白酒，度數較高容易醉人，飲酒後容易摔跤。因為人種的原因，華人個子比較瘦小，鍛鍊較少，肌肉力小，身體狀態不好，也容易跌倒。「這些都增加了華人跌倒的風險。」

她說，她在臨床上時不時看到這樣的病例。有一天，她接到醫院急診室（ER）打來的電話，說她的一個病人因為腦出血被送到急診室。病人因為沒有吃飯，注射了胰島素，導致低血糖跌倒，最後以腦出血入院。

這名病人與妻子住在一個地方，而女兒一家住在另外一個地方。她說，每次來診所，女兒都要陪同老人前來。因為老人有糖尿病，需要注射胰島素，他的女兒說都是「按時注射」。她後來了解到，病人的妻子負責丈夫的藥物安排。「不管丈夫有沒有吃東西，妻子都是讓他打同樣劑量的胰島素，最後出了問題。」

她說，還有的病人患有高血壓，每天要服用降壓藥。但是，有人拉了幾天肚子，沒有進食，卻仍然按時按量服用降壓藥，結果導致收縮壓低至80多。由於低血壓，患者倒地，幸好是地毯，沒有摔傷。她告訴患者，服藥要根據情況進行調整，「如果不吃不喝，要適當調整藥量。」她說，有的華人對高血壓不在乎，抱著無所謂的態度。她說，如果不按時按量服降壓藥，血管會受到損傷，甚至會因血壓過高頭暈而摔跤，導致腦出血，「老年人一定要注意血壓。」

有些病人以為老人跌跤沒有什麼，並說小孩子也經常摔跤。她指出，小孩摔跤和老人摔跤不同。小孩摔跤是走路不穩，不是身體內部問題，而老人摔跤反映身體可能患病，需要看醫生，發現潛在的問題，預防更嚴重的後果。

老人如果肌肉無力，最好是藉助拐杖和推車等工具助行。(本報檔案照)
老人如果肌肉無力，最好是藉助拐杖和推車等工具助行。(本報檔案照)

★拐杖推車 安全助行

她說，紐約位於美國的東北部，冬天經常下大雪。儘管清除了積雪，地上還會結冰。老人如果冬天在冰上行走，就可能跌倒導致骨折。而一旦骨折，就要長期臥床，會產生諸多的問題。因此，老人一定要預防冬天跌倒。

有些老人肌肉較弱，走路不穩，但是不願意拄拐杖、扶推車。她說，老人要珍惜自己。如果肌肉無力，最好是藉助外力，幫助自己行走。而拐杖和推車是較好的輔助工具，而且安全可靠。「如果老人跌倒，就是辛苦自己和家人。」

她說，還有其他一些原因能夠導致快速死亡，如乘坐長途飛機，可能會導致靜脈栓塞。另外，頭損傷、出血、溺水、火災、心肌梗塞、傳染病等也會導致人很快過世。

川普前妻伊凡娜日前從樓梯上摔下後死亡。(美聯社)
川普前妻伊凡娜日前從樓梯上摔下後死亡。(美聯社)

陳海虹說，跌倒致死的人以老年人為主，特別是70歲以上的老年人，而85歲以上的老人跌倒致死的比率更高。當然，跌倒致死的既有老年人，也有年輕人。因此，年輕人也不能輕視跌倒的危害性。

最近，前總統川普的73歲前妻伊凡娜（Ivana Trump）從樓梯上摔下後死亡，引起媒體關注。她說，因為媒體沒有報導詳情，故不知道具體的原因。她估計，她的死亡原因很可能是跌倒導致大腦、內臟出血。她指出，跌倒後能否致死，取決於當事人所處的高度、摔倒後損傷的程度。

老年人跌倒的危害性很大，年輕人也不能輕視。（Getty Images）
老年人跌倒的危害性很大，年輕人也不能輕視。（Getty Images）

她有一個朋友的同學，因為騎單車跌倒而去世。她說，這是一個年輕人，天天騎單車上下班。有一天，他從單車上摔下來，單車的把手撞破了他的脾臟，導致脾臟破裂出血。家人把他送到醫院，他在醫院很快就去世了。

世界衛生組織（WHO）統計數據顯示，跌倒致死的人數分別超過心臟病、糖尿病、癌症的單獨死亡人數，每年有68.4萬人死於跌倒。跌倒致死的人數僅次於交通事故的死亡人數，位於非故意傷害死亡人數的第二位。因此，人們對跌倒致死不能輕視。

美國疾病防治中心（CDC）統計，在65歲以上的老人中，每10萬人有67人是跌倒致死。在2009年至2018年的10年中，跌倒致死的人數增加了30%，而85歲以上者跌倒致死的人數，每年增加4%。2020年，從樓梯摔下致死的人數達到2669人，而從梯子上跌下致死的僅為576人。

身體原因和環境的變化，都可能造成老人跌倒。（本報檔案照）
身體原因和環境的變化，都可能造成老人跌倒。（本報檔案照）

紐約仁德醫生集團老年科醫生林淑菁說，跌倒只是一個外部表現，其實致死的內部因素很多，如突發腦中風、心肌梗塞等，表現出來是跌倒，但是大腦和心臟受到嚴重傷害，很快致命。有人患有三高（高血壓、高血脂和高血糖），也會發生這種情況。他們即使當時未去世，也會長期臥床，會造成一大堆的問題。

跌倒致死特別容易發生在老年人身上。統計資料顯示，三分之一的65歲以上人士，過去一年曾跌倒；而80歲以上的人士一半以上，過去一年有過跌倒。「過去一年跌倒過的人，一半以上今年可能還會跌倒。」她指出，5%至10%的人跌倒後出現骨折和創傷，需要送急診室搶救。

她曾經在歐洲讀醫學院，並在當地醫院實習。她說，跌倒致死的情況在歐洲醫院裡也很常見。其最常見的病因是腦中風和心肌梗塞。病人的腦部和心臟出現大面積的壞死，如不及時搶救，人就會很快過世。

高血壓患者服用降壓藥，應根據實際情況及時調整。(Getty Images)
高血壓患者服用降壓藥，應根據實際情況及時調整。(Getty Images)

她表示，除了腦中風和心肌梗塞外，老年人跌倒還有其他的原因。其中有身體本身的原因，如身體的協調能力降低，關節活動能力下降。也有人出現視力退化，如白內障、眼底出現黃斑、視力模糊等。有人患有高血壓、關節炎，也會跌倒。還有人每晚服用安眠藥助眠，藥物導致頭昏腦脹，也會摔跤。隨著年齡的增長，許多人肌肉減少，如肌肉缺乏症，也容易跌倒。

另外，環境的變化也能導致人們摔跤。她舉例說，糖尿病人遇到天氣炎熱，流汗過多導致脫水，會身體不支倒地。許多老人對口渴不敏感，體內缺水，但他們並不感到口渴。也有人在室外停留時間過長，出現中暑。

★輕傷勿忽視 排查原因

她說，人們會常常從媒體上看到年輕人猝死的新聞。年輕人的跌倒死亡與老年人的病因不同。年輕人的突然死亡，一般是他們已經患病，但尚未被診斷出來。例如，有人患有擴張型心肌病（Dilated cardiomyopathy），某種原因導致突然發病，最後出現「跌倒死亡」。

林淑菁說，對於醫生來說，如果病人主訴「首次跌倒」，雖然是輕傷，醫生也要重視起來，進行排查，找出跌倒的原因，避免以後的遺憾。她說，其實部分病人去世前的兩周內，會出現一些預兆，如胸痛、喘不過氣、肩膀疼直至下巴等等，「他們沒有認識到這些都是預警信號。」

她說，有的病人出現這些心梗先兆，自我判斷是「平時是好的」，只是最近有些勞累，體力下降。她說，如果遇到這種情況，應該及早去看家庭醫生，早發現早治療。她最近遇到一個案例。一名病人的弟弟不久前突然過世，時年57歲。他的弟弟去世前曾經有過一些症狀，但是他的弟弟沒有想到是心梗前兆，「如果處理得當，他可以多活二、三十年。」

也有的病人患有多種疾病，如高血壓、心臟病、肥胖症等，上個月突發心臟病去世。該病人去世前一周出現過胸悶，但是沒有意識到是心梗前兆，沒有看醫生。結果，他的心臟突然出現梗塞，人走了。

她說，心臟科醫生經常會遇到這種情況，病人突發心肌梗塞，搶救不及去世。如果病人突然跌倒，要立即送至醫院急診室（ER）搶救，醫生要做CT進行檢查，然後決定是否手術，疏通被堵的血管，但預後難料。

★防再次跌倒 評估風險

紐約華人居民郭先生說，從去年至今，他一共跌倒兩次，第一次跌倒導致骨折，第二次從高處摔下，引起軟組織損傷。由於他今年65歲了，家庭醫生提醒他，「一定要預防摔跤，不可大意」。

他說，他的第一次跌倒發生在2021年6月。當時，天突降大雨，他忽然想起地下室的門沒有關。他急忙下到地下室關門。關上門後，他走下樓梯時，因為速度較快滑了一跤，後背正好磕在樓梯上。「當時，我的後背劇痛，難以忍受。」於是，他就給家庭醫生打電話。

家庭醫生告訴他，他可能骨折了，趕快拍一個上身的X光片。於是，醫生給他聯想到法拉盛一家檢驗中心。他如約去拍了片子。幾天後，醫生告訴他，他的肋骨斷了三根。醫生說，肋骨斷了不要手術，但是要在家休息。於是，他請假休息了一個月。

今年6月，他看到後院的香椿樹長得太高，就決定自己鋸樹。他一個人爬到梯子上鋸樹，鋸完一個枝條後，他突然失去平衡，摔倒在地，感到右上臂疼痛。他去到家庭醫生診所看診。家庭醫生檢查過後，推測尚未骨折。醫生提醒他，如果疼痛加劇，馬上要去拍片。

後來，他去家庭醫生處做年檢。醫生告訴他，登高鋸樹是一個危險的行為。醫生說，不久前一名華人醫生因為鋸樹跌倒，不幸過世。「醫生說，下次鋸樹，一定要有第二個人在旁邊。」醫生解釋，一旦一人從高處跌下來，第二個人可以打911，防止出現意外。

美國疾病防治中心提醒，如果發生跌倒，傷者一定告訴醫生，請醫生評估患者再次跌倒的風險，並與他們討論可以做的具體事情。醫生還要檢查服用的藥物，看看是否有任何可能使傷者頭暈或昏昏欲睡的藥物，這包括處方藥和非處方藥。同時，病人應向醫生諮詢有關服用維生素D補充劑的資訊。

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