旅遊／遊荷蘭庫肯霍夫 賞珍奇鬱金香、看林布蘭名畫

荷蘭以鬱金香聞名國際，圖為鬱金香花田。（圖皆由作者提供）

女兒新舊工作間有個空檔可以回家約一周，老公說都待在家太可惜了，於是決定先到荷蘭看鬱金香，再去柏林、德勒斯登和波茲坦。

黑寡婦 高貴深紫花朵

一早來到阿姆斯特丹，租車 趕往庫肯霍夫（Keukenhof）花園賞鬱金香。在開放的八周期間，遊客高達150萬，平均每天2萬6000人入園；熱門時段需預先購票，否則只剩早上8時或下午4時以後的票。

庫肯霍夫花園素有「歐洲花園」之美譽，占地79英畝。（圖皆由作者提供）

庫肯霍夫的意思是「廚房花園」（Kitchen garden），素有「歐洲花園」之美譽。花園占地79英畝，種植了4000種、700萬株的鬱金香、水仙、風信子；我們花了五個小時，走得腰痠背痛腳抽筋，也僅能走馬看花。

鬱金香是荷蘭的國花，於16世紀末自土耳其傳入，不喜肥土，好貧瘠沙地；「Tulip」一字源自土耳其語「tülbend」，在波斯語中意指「頭巾」。

鬱金香有3200個品種，值錢的部分不在花而是球莖，農夫剪掉盛開的花後，葉子繼續進行光合作用，提供養分給球莖；小球莖養個數年才能長成大球莖賣錢，荷蘭供應全球93%的鬱金香球莖。

許多奇珍異種的鬱金香，五顏六色。（圖皆由作者提供） 庫肯霍夫花園有許多奇珍異種的鬱金香，五顏六色。（圖皆由作者提供）

花園內的Willem-Alexander展廳有許多奇珍異種的鬱金香，五顏六色，令人驚嘆。其中的黑色鬱金香是由紅色和黃色品種培育而成，呈現近乎黑色的深紫色。

著有「基度山恩仇記」、「三劍客」的法國文學家大仲馬寫了一本歷史小說「黑色鬱金香」，讚美名為「黑寡婦」的黑色鬱金香：「豔麗得叫人睜不開眼睛，完美得讓人透不過氣。」之後黑色鬱金香身價百倍，被視為珍寶。

黑色鬱金香，相當特別。（圖皆由作者提供）

在花園內可搭船逛花田，一人9歐元（約9.16美元），但風景如何全靠運氣。

不過我們看完有點失望，因許多田地不是剛被「理過頭」一片綠油油，就是枯黃一片，真正吸睛之處不多，只好寄望隔天出城看花田能有好運氣。

訪客在荷蘭國家博物館觀看畫家林布蘭的作品「夜巡」。(Getty Images)

國家博物館 會林布蘭巨作

女兒大學畢業那年與弟弟、朋友一起做背包客遊歐，但只在阿姆斯特丹待一天，那時只看了梵谷美術館和安妮之家。這次趁空檔陪女兒去荷蘭國家博物館。

我一直以為名畫「戴珍珠耳環的女孩」在這，誰知打開樓層圖竟找不到此畫，問了博物館人員才知不在此地，而是收藏在海牙的美術館。梵谷自畫像也找不到，原來是出借到倫敦去了。

博物館有一幅林布蘭的巨作「夜巡」（Night Watch），描述民兵歡迎法王亨利四世的遺孀瑪麗訪問阿姆斯特丹的情景。16世紀的畫壇規定軍人軍階愈大，在畫面上的位置就愈重要；「夜巡」裡以中間的上尉和副連長為中心，民兵隨著笛聲和鼓聲，紛紛湧進街頭。光線和影子是此畫的重點之一，上尉的手彷佛伸進我們的空間，影子則投射在副連長乳白色的軍服上。

前總統歐巴馬於2014年赴荷蘭參加核安會議時，也前往參觀林布闌的作品「夜巡」。光線和影子是此畫重點之一， 畫中上尉手的影子，投射在副連長乳白色的軍服上。(Getty Images)

參觀博物館也要先買票，我們因前一晚才臨時起意，買不到早上的票，只能買下午1時的。匆忙逛了兩個小時，隨即趕去逛花田。網路上可預約腳踏車、電動摩托車、電動兩人小車和六人小巴。臨行前一天心想，何不開自己租的車去逛花田？雖然我沒有找到詳細路線圖，只有幾個城鎮名，但這些小鎮都不大，我們邊開邊找，看到花田就停下來照相，沿途開過Vijfhuizen、Hillegom、Keukenhof、Langevelderslag、Lisse、Noordwijk等城鎮。

花車遊行。（圖皆由作者提供）

花車遊行 樂隊熱鬧助演

隔天觀看花車遊行，遊行從早上9時15分從Noordwijk Beach出發，晚上9時05分抵達哈勒姆（Haarlem），遊行路線長達42公里。花車之後均停放在哈勒姆市中心，懶得擠遊行的遊客，可以在第二天前往當地觀賞。遊行拖延許久，在等待時刻，想想這次有點瘋狂。因老公怕人多、怕等待，因此以往的旅行常慶幸沒遇上如啤酒節、藝術節、嘉年華會等大型觀光活動。此次反其道而行，偏往人多的地方擠。住美東25年，從未去紐約看感恩節的花車大遊行，這次卻遠巴巴地趕到荷蘭參加鬱金香盛宴。

遊行隊伍中參夾著樂儀隊表演，遊行有了音樂助陣，更加熱鬧。花車造型花樣繁多，令人目不暇給；可是我們最喜歡的是一輛很不起眼的花車，只因上面正在現場演唱鄉村歌曲「Take Me Home, Country Roads」。遊行結束後，我們逛了Noordwijk Beach，這裡商家繁多，非常熱鬧。下午搭機去柏林，結束三天的鬱金香之旅。

旅遊小叮嚀

1.由於兩年多的疫情，影響租車市場，需盡早租車，免得租不到車。歐洲租手排車價格是租自排車的一半。

2.美國刷信用卡不需PIN Code，但歐洲刷卡有些地方需要PIN Code，因此不是刷ATM debit card，就得提早向信用卡公司申請PIN Code。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。