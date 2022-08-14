星座／8月14日至8月20日 牡羊座桃花增多 射手座戀情明朗

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8月14日至8月20日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

本週可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資 時易得他人相助。幸運色彩：墨玉綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本週你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般愈滾愈大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一週。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本週你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬，你也能做得得心應手。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本週儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這週塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這週開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本週謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：日光黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。幸運色彩：海洋藍

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一週，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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