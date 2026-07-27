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近千年後貝葉掛毯重回英國

記者顏伶如／即時報導
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中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」是刻畫著1066年諾曼征服(Norman invasi...
中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」是刻畫著1066年諾曼征服(Norman invasion)的視覺文獻。(美聯社)

中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」(Bayeux Tapestry)歷經千年之後，終於回到英格蘭土地。這件無價之寶10日深夜在高科技、高維安的戒備行動之下，秘密送進大英博物館。由法國博物館出借的「貝葉掛毯」，今年9月10日到2027年7月將在大英博物館展覽。

「貝葉掛毯」是刻畫著1066年諾曼征服(Norman invasion)的視覺文獻，在大英博物館展出有著回歸故里的意涵。諾曼征服是英格蘭歷史上最後一次遭到外族成功入侵。

儘管各界對於掛毯抵達倫敦充滿期待，但基於安全考量，有關抵達時間、運送方式等細節均嚴格保密。

大英博物館館長庫里南(Nicholas Cullinan)夜間在館外等候時說：「投入大量工作、規畫、呵護與考慮之後，如今真的得以成行，感覺真的不可思議。」他說，這是1000年來對英法兩國歷史都極為重要的文物首次跨越英吉利海峽，令人感到無比振奮。

長達230呎的掛毯以手風琴式摺疊，收納溫度溼度均有控制的箱子內，箱子則放在有防震保護的支架裡。整套裝置裝上一輛卡車，從海底隧道由法國駛向英國。

在警方護送下，旅程歷經11小時，路途約350哩。卡車緩緩倒車進入大英博物館的裝卸區，工作人員小心翼翼地把體積大約等同小型轎車的貨櫃挪到地面，在場屏息注視的博物館人員以及英法外交官旋即報以熱烈掌聲。

這件以羊毛線縫製於亞麻布的藝術品，嚴格說來是刺繡，而不是掛毯。毯上描述導致1066年10月哈斯丁之戰(Battle of Hastings)的一連串事件，當時諾曼第公爵(Duke of Normandy)威廉(William)擊敗英王哈羅德(King Harold)率領的盎格魯-撒克遜軍隊。

歷史學家認為，掛毯可能是威廉同父異母兄弟、貝葉主教奧多(Odo)委託製作，並由英格蘭修女縫製，後來被帶離英國。千年來掛毯大部分時間都放在法國西北部的貝葉。

這件無價之寶10日深夜在高科技、高維安的戒備行動之下，秘密送進大英博物館。(美聯...
這件無價之寶10日深夜在高科技、高維安的戒備行動之下，秘密送進大英博物館。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為它描繪1066年諾曼征服，是英格蘭歷史上極具代表性的視覺文獻；此次在倫敦展出，被視為千年後的回歸故里，也凸顯英法共同重視這件文物。

  • 掛毯以手風琴式摺疊，放入控溫控濕箱內，再置於防震支架上裝車，經海底隧道從法國運到英國；全程由警方護送，運送時間與細節都嚴格保密。

  • 它其實是縫於亞麻布上的刺繡，描寫導致哈斯丁之戰的一連串事件，最終由威廉擊敗哈羅德；學界認為可能由貝葉主教奧多委託、英格蘭修女製作。

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