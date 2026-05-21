迎建國250周年 林肯紀念堂、華盛頓紀念碑倒影池翻新

國家廣場日前舉行的「重新奉獻250」（Rededicate 250）活動前，可以看到華盛頓紀念碑在舞台後方。(美聯社)

川普 總統近日公開了一系列林肯紀念堂與華盛頓紀念碑之間翻新後的「倒影池」（Reflecting Pool）新影像，並自誇地宣稱，在美國建國250周年慶典前夕，這座代表性地標正被改造為一座閃耀的目光焦點。

每日郵報報導，川普日前在社群平台Truth Social上發布了兩張令人驚豔的日落照片，他稱讚此次修復工程是項令人振奮的計畫，並承諾這座長而延伸的水景設施將在7月4日之前完工。

照片中，注滿部分水的「倒影池」在傍晚夜空的映襯下如玻璃般閃耀，林肯紀念堂與高聳的華盛頓紀念碑的倒影近乎完美地呈現在水面上。

川普寫道，這是「倒影池」的試拍，背景是位於水池兩端的林肯紀念堂與華盛頓紀念碑；這可是世界上最長的倒影池，「看起來真的很棒！」

總統表示，隨著他形容為「更美觀、更持久新設計」的推動，該專案的規模已遠超原始規劃，但應能在目標日期7月4日之前完工。

川普指出，建築材料已大幅升級，包括表面處理、噴砂花崗岩與石材，以及步道；為了追求美感與延長使用壽命，他將這項工程的規模擴大了許多。

川普還透露，為強化新發布照片中的鏡面效果，施工團隊已改用反射性更強的高品質密封劑。他說，在開幕前去看看，「這是個非常令人興奮的項目」。

這座美國最知名地標之一的戲劇性改造，已成為川普第二任期內最受矚目的美化工程之一，他本人更親自倡導這項翻新計畫。

位於國家廣場旁、兩側種滿榆樹的「倒影池」，在美國歷史上有著神聖的地位。它因在1963年「華盛頓大遊行」期間，作為馬丁·路德·金恩（Martin Luther King Jr.）「我有一個夢」（I Have a Dream）演說的背景而聞名，至今仍是華府最受歡迎的景點之一。

川普先前多次指責這座水池已陷入令人尷尬的破敗狀態。他在談及該計畫時，曾抱怨水池變得「骯髒不堪」，並稱它「多年來像篩子一樣不斷滲漏」。