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迎建國250周年 林肯紀念堂、華盛頓紀念碑倒影池翻新

編譯周靜芝/即時報導
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國家廣場日前舉行的「重新奉獻250」（Rededicate 250）活動前，可以...
國家廣場日前舉行的「重新奉獻250」（Rededicate 250）活動前，可以看到華盛頓紀念碑在舞台後方。(美聯社)

川普總統近日公開了一系列林肯紀念堂與華盛頓紀念碑之間翻新後的「倒影池」（Reflecting Pool）新影像，並自誇地宣稱，在美國建國250周年慶典前夕，這座代表性地標正被改造為一座閃耀的目光焦點。

每日郵報報導，川普日前在社群平台Truth Social上發布了兩張令人驚豔的日落照片，他稱讚此次修復工程是項令人振奮的計畫，並承諾這座長而延伸的水景設施將在7月4日之前完工。

照片中，注滿部分水的「倒影池」在傍晚夜空的映襯下如玻璃般閃耀，林肯紀念堂與高聳的華盛頓紀念碑的倒影近乎完美地呈現在水面上。

川普寫道，這是「倒影池」的試拍，背景是位於水池兩端的林肯紀念堂與華盛頓紀念碑；這可是世界上最長的倒影池，「看起來真的很棒！」

總統表示，隨著他形容為「更美觀、更持久新設計」的推動，該專案的規模已遠超原始規劃，但應能在目標日期7月4日之前完工。

川普指出，建築材料已大幅升級，包括表面處理、噴砂花崗岩與石材，以及步道；為了追求美感與延長使用壽命，他將這項工程的規模擴大了許多。

川普還透露，為強化新發布照片中的鏡面效果，施工團隊已改用反射性更強的高品質密封劑。他說，在開幕前去看看，「這是個非常令人興奮的項目」。

這座美國最知名地標之一的戲劇性改造，已成為川普第二任期內最受矚目的美化工程之一，他本人更親自倡導這項翻新計畫。

位於國家廣場旁、兩側種滿榆樹的「倒影池」，在美國歷史上有著神聖的地位。它因在1963年「華盛頓大遊行」期間，作為馬丁·路德·金恩（Martin Luther King Jr.）「我有一個夢」（I Have a Dream）演說的背景而聞名，至今仍是華府最受歡迎的景點之一。

川普先前多次指責這座水池已陷入令人尷尬的破敗狀態。他在談及該計畫時，曾抱怨水池變得「骯髒不堪」，並稱它「多年來像篩子一樣不斷滲漏」。

川普

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