喚醒消失記憶 失智老人手繪香皂包裝圖案

示意圖。Image by Didier from Pixabay

英國布拉福(Bradford)一家養老院 的居民們攜手合作，共同推出了一款客製化系列香皂，特色是全部以他們的美好回憶為創作核心，讓長者們在手工製作的同時想起往日時光，重溫久未被喚醒的記憶。

英國廣播公司(BBC)報導，這家養老院位於春田(Springfield)，院內護理助理帕爾默(Shannon Palmer)表示香皂包裝上的每一個元素都經過精心設計，望能喚起居民們的懷舊感與舒適感。

包裝上的插畫全由院內居民親自繪製與挑選，94歲的諾琳·湯森(Noeline Townsend)，便說她一直以來都非常熱愛藝術，「藝術確實能開啟記憶。我記得小時候在學校畫畫的場景，那些記憶碎片就會漸漸拼湊回來。我以前常常覺得：我不要用寫的，我要用畫的。」

養老院的藝術課為諾琳帶來了無比的快樂。她從小在布拉福長大，並在約克郡谷地(Yorkshire Dales)度過了大把時光，她認為這個活動很棒，因為「每個人骨子裡都有某種藝術細胞。」這些親手繪製的設計圖案反映了居民們的回憶，在不同的香皂包裝訴說著故事。此外，五種不同的香皂氣味也完全是由住民親自挑選。

帕爾默表示長者們來上藝術課時，彷彿整個人都變了，回到自己的青年或童年時期，觸發那些核心記憶，「其中一位女士畫了她的祖父，真的很溫馨；還有些女士畫了養老院的貓。諾琳也畫了一座農舍，那幅作品簡直棒極了。」

另一位94歲居民埃勒比(Pauline Ellerby)曾接受過紡織品設計師的培訓，過去專門設計童裝。她表示這門課對她來說非常特別，她也樂見最後呈現出來的包裝成果。

此活動由養老院與約克郡香皂公司(The Yorkshire Soap Company)共同合作開發銷售所得將全數用於為養老院打造一座全新的失智症友善花園，並為居民們舉辦更多藝術課程。香皂可在網路及該公司哈利法克斯(Halifax)門市購買。