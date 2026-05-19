從秘密酒吧到龐克商店 紐約客穿梭時光隧道

紐約甘迺迪國際機場原1962年環球航空（TWA）飛行中心航廈內的環球航空飯店，展出復古空服員服。路透

在變化速度比租金 漲幅還快的城市裡，一些紐約客正做著令人難以置信的事：按下時間暫停鍵。紐約郵報報導，從爵士時代的雞尾酒酒吧，到仍瀰漫著髮膠與叛逆氣息的龐克搖滾地下空間，越來越多的年輕紐約客利用周末穿梭在五大行政區間進行時光旅行。

抖音 （TikTok）創作者柯夫曼（Dasha Kofman）在她充滿懷舊情懷的「十年一日」（day in the decade）影片中，將紐約市 化身一座鮮活的時光機。29歲的她在一段爆紅影片中表示，她的目標是像置身不同年代般，在紐約市度過一天。柯夫曼說，她喜歡那種彷彿回到過去、能親身感受這座城市歷史的感覺，哪怕只是片刻。以下是能讓人置身不同年代的具體做法：

1900-1940年代舊世界紐約

位於大中央車站內的「大中央生蠔吧」（Grand Central Oyster Bar），瓷磚拱頂天花板，宛如一座大教堂。這裡有身著白襯衫的侍者、迴盪的腳步聲，以及一種不經意間在1928年點了午餐的錯覺。柯夫曼說，想像所有曾走過同一扇門的人們，以及他們當年可能談論過什麼、感受如何，真是太有趣了。

聯合廣場的Pete's Tavern努力營造煤氣燈時代氛圍，這間酒吧歷史悠久，據說曾假扮成花店，才得以在禁酒令時期倖存下來。還有位於東76街35號的Bemelmans酒吧，昏暗燈光映襯著手繪壁畫，鋼琴師每晚隨興重現爵士時代風華。

若想體驗比視覺美感更實質的滋味，上城古蹟如Barney Greengrass的燻魚風味至今仍一如往昔。還有東村的McSorley's Old Ale House，自1854年開業以來，始終僅供應淡啤酒或黑啤酒，無視新時代的任何變化。

1950-60年代美式風情

在阿斯托利亞的Jackson Hole Diner，卡座在鉻合金燈光下泛著微光，漢堡準時送上，一切以最美好的方式停留在1972年。La Bonbonniere是西村只收現金、毫不花梢、始終如一的餐車，自1930年代開業至今，遠在「早午餐」風行之前便已存在。

若想享用甜點，森林小丘的Eddie's Sweet Shop店內氛圍彷彿時間停格，甚至足以被列為歷史遺產。還有充滿「噴射機時代」夢幻感的TWA Hotel，在這裡復古未來主義交融著屋頂泳池的悠閒時光。

正因紐約總能巧妙融合新舊，像Fidi's Conwell Coffee Hall這類場所，正將歷史悠久的內部空間轉化為現代的咖啡聖殿。

1960年代格林威治村波希米亞風情

在格林威治村的經典老店Caffe Reggio，文藝復興時期的畫作懸掛在據說曾供應全美第一杯卡布奇諾的義式咖啡機上方；依然能想像鮑勃·迪倫（Bob Dylan）與詩人艾倫·金斯堡（Allen Ginsberg）在角落裡閒聊的景象。

僅數步之遙的Cafe Wha?承襲地下俱樂部的傳奇，而爵士樂愛好者也常流連於附近的Village Vanguard，在那裡60年代從未真正結束，只是改善了音響效果。若想體驗披薩的時光膠囊，John’s of Bleecker Street提供煤爐烤製的披薩切片，用餐區堅守原則從未翻新。

1970年代下城區的堅韌龐克混亂

東村的龐克聖地Trash and Vaudeville至今仍像是一家從未解散的樂團專屬制服店。這家店曾為Ramones樂團、黛比·哈莉（Debbie Harry）和伊吉·帕普（Iggy Pop）等傳奇搖滾人物提供服裝，店內塞滿了皮褲、鉚釘腰帶和無數雙 馬汀大夫靴子。人氣復古聖地Search & Destroy則從地板到天花板堆滿了網襪、厚底靴、合成皮夾克，以及大量螢光色動物紋服飾。

華埠的新和合飯店（Wo Hop）延續著深夜的活力，這家深受歡迎的中國餐廳裡，螢光燈與紅色卡座的氛圍彷彿自迪斯可全盛時期便未曾改變；而Gray's Papaya則透過熱狗，讓1970年代上城區的風情持續煥發。

1980年代華爾街氛圍+曼哈頓雅痞風

到了80年代，氛圍已從下城的粗獷轉變為上城的奢華。Harry's酒吧與餐廳是華爾街傳統風貌餐廳的化身，以耳目一新且原汁原味的方式，吸引著金融區交易員、生意人以及打著西裝領帶的常客。

中城的Lotte New York Palace以全大理石大廳、金箔裝飾及電視劇「朝代」（Dynasty）的極致奢華重現了1980年代末的紐約。在翠貝卡的The Odeon享用晚餐，則彷彿重返金融危機前的曼哈頓巔峰時期，處處可見馬丁尼、吊帶褲與昂貴的樂觀主義。

1990-2000年代初浪漫喜劇風的書店、獨立樂團與酷酷的下城區

這是翻蓋手機、盲目樂觀主義，以及人們在3元咖啡店中探索自我的時代。格林威治村的Generation Records，黑膠唱片架與樂團T恤讓下城彷彿被困在串流媒體時代前的頹廢氛圍中。

書迷們穿梭於西村的Three Lives & Company與熨斗區的Books of Wonder間，這兩處場所彷彿永遠定格在電影「電子情書」（You've Got Mail）的畫面中。

若要體驗最純粹的情境喜劇懷舊感，上西區的Tom's餐廳依然充滿電視影集「歡樂單身派對」（Seinfeld）的氛圍，牆上陳列著各式紀念品，一眼就能認出的外觀更因被該劇作為虛構餐館的外景地而名垂影史。

蘇荷區Balthazar的熱鬧，彷彿重現了90年代末媒體熱潮的巔峰時期；而Gramercy酒館與Jean-Georges餐廳則展現了精緻的曼哈頓雄圖，成為千禧年之交餐飲文化的寫照。