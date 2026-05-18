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博物館「霹靂遊俠」汽車展品 竟收到交通罰單

編譯尤寶琪／即時報導
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Volo Museum館內收藏的「霹靂車」。(美聯社)
Volo Museum館內收藏的「霹靂車」。(美聯社)

紐約街頭出現了一個謎團；究竟是哪個有著為繳罰單的違規傢伙，開著一輛外形酷似1980年代知名電視劇「霹靂遊俠」(Knight Rider)中，帶有會說話電腦伙計的黑色龐帝克(Pontiac)第三代火鳥跑車Firebird Trans Am？而且就連車牌號碼都一樣。

伊利諾州一家博物館的官方也想知道。位於芝加哥附近的富豪博物館(The Volo Museum)中，收藏了一輛曾出現在該節目中的Trans Am跑車複製品，且這輛車多年來一直都陳列於館中展出。但最近，該博物館收到了一張來自紐約市的50元交通罰單，指控其車輛於4月22日在布魯克林(Brooklyn)限速每小時25英里的路段，以每小時36英里的速度行駛。

這張罰單還附帶了交通攝影機拍攝的照片，顯示出一輛黑色龐帝克火鳥跑車，其車牌號碼為加州車牌「KNIGHT」，與在節目中出現以及停在博物館中那輛未註冊汽車的車牌相同；紐約市的記錄顯示，自2024年底以來，該車牌還與紐約市其他五起未繳交通違規罰單有關。

目前尚不清楚市政府是如何認定該車牌與博物館有關；市府官員6日沒有立即回覆電子郵件和電話留言。

「我們居然和一件電影道具扯上法律關係，這真是太有趣了，」博物館市場總監沃伊迪拉(Jim Wojdyla)說道，「我們以收藏好萊塢影視作品中的汽車而聞名，但我完全搞不懂，一張紐約的罰單是怎麼扯上加州車牌，最後又牽扯到伊利諾伊州的富豪博物館。我們還在努力弄清這件事。」

博物館目前已經提出舉辦聽證會的申請，對這張罰單提出質疑。

「這真有意思，」沃伊迪拉指出，「我們想知道這位霹靂遊俠是誰，因為物以類聚。我們只是想知道這輛車是出自另一個博物館之手，還是他個人出於愛好打造的？而且它看起來還原度極高。我們很想見見他。」

由大衛漢索霍夫(David Hasselhoff)主演的「霹靂遊俠」，在1982年至1986年於國家廣播公司(NBC)電視台播出，劇中主角開著一輛名為KITT(伙計)的黑色龐蒂亞克火鳥跑車，車上配備了一台會說話且語氣嘲諷的電腦。根據「Road & Track」雜誌報道，該劇共製造了約20輛KITT，但如今僅存五輛。

不過，包括富豪博物館中那輛，市面上還存有多輛複製品。臉書(Facebook)上一個複製品車主的群組「霹靂遊俠KITT汽車俱樂部」，目前已有近1萬9000名成員。

布魯克林區一台交通違規照相機捕捉到一輛黑色跑車超速行駛，沒想到竟是1980年代熱...
布魯克林區一台交通違規照相機捕捉到一輛黑色跑車超速行駛，沒想到竟是1980年代熱門電視影集「霹靂遊俠」裡的「霹靂車」。(美聯社)

芝加哥 伊利諾州 布魯克林

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