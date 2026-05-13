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「局外人」藝術家 意外登威尼斯雙年展美國館舞台

編譯周靜芝/即時報導
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美國藝術家艾爾瑪·艾倫（Alma Allen）。美聯社
美國藝術家艾爾瑪·艾倫（Alma Allen）。美聯社

美國藝術家艾爾瑪·艾倫（Alma Allen）在歷經一場緊張且直至最後一刻才揭曉的遴選過程後，僅有數月時間籌備他在威尼斯雙年展的展覽。

美聯社報導，這位來自猶他州、目前在墨西哥創作的雕塑家，深知自己在搞小圈圈的藝術界中是名局外人，在登上當代藝術最負盛名的舞台之一後，已做好迎接批評的準備。

這場被形容為「不透明」的遴選過程，為開幕式蒙上了一層陰影。往常爭相取得雙年展委託的機構，這次卻紛紛迴避，擔心受政治干預，原本著重多元、公平與包容的公開徵選訴求，改被要求弘揚「美國價值」。

艾倫以看似諷刺的舉動，創作了一尊銅製「惡魔之眼」雕塑，懸掛在磚造的美國館外牆上，他開玩笑說，這是為了驅逐負能量。這件作品是他為此次展覽創作的十餘件新作之一，而這場展覽很可能成為他三十年藝術生涯的關鍵時刻。

艾倫在導覽時向媒體表示，這是他藝術家生涯中，首次感到有必要為自己或作品辯護；他說，過去三十年來未受外界批判與矚目，其實是一件愉快的事。

藝術史學家約翰·拉維納爾（John Ravenal）指出，先前由藝術家羅伯特·拉扎里尼（Robert Lazzarini）籌辦、拉維納爾擔任策展人的提案，儘管已獲得國務院批准，卻因專案所需的贊助方於九月退出而告吹。國務院曾試圖將拉扎里尼的計畫與新成立的美國藝術保護協會（AAC）結合，但未能奏效；不久後，便宣布由AAC擔任贊助方、傑佛瑞·烏斯利普（Jeffrey Uslip）擔任策展人、艾倫擔任藝術家的新計畫。

拉維納爾稱，此一過程極為反常，既無明顯的委員會審查，也無申請程序，並指出申請截止日期早在七月就已結束。他說，這意味長達40年的公開徵件與同儕評審傳統已不復存在。他形容艾倫是「整件事中的棋子」。

艾倫意識到自己願意籌辦這場展覽已引發一些反彈，但他堅稱，川普政府並未以任何方式干預此事，「我的藝術不是政治宣傳」。

獲得雙年展委託後，艾倫於去年11月首度造訪威尼斯，參觀了美國館，一座圍繞著中庭與圓形大廳建成的新古典主義磚造建築。威尼斯學院美術館（Accademia）內一幅由荷蘭畫家耶羅尼米斯·波希創作的「來世的願景」（The Visions of Hereafter），描繪了天堂、地獄與煉獄，這幅作品啟發了本次展覽的策展理念。艾倫說，他希望展場能呈現出他所經歷的混亂與無序。

除了其藝術創作外，艾倫將獲選歸因於他習慣在最後一刻才動手做，並樂於接受其後的挑戰。他表示，當挑戰來臨時，他已做好嘗試的準備，即使失敗也無妨。

美國藝術家艾爾瑪·艾倫（Alma Allen）在義大利威尼斯舉行的2026年威尼...
美國藝術家艾爾瑪·艾倫（Alma Allen）在義大利威尼斯舉行的2026年威尼斯雙年展美國館「呼喚我微風」（Call Me the Breeze）外擺姿勢拍照。美聯社

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