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藝術家放置上萬顆石頭 柏林人行道化身大屠殺紀念碑

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這些石塊名為「Stolpersteine」，德語意為「絆腳石」；78歲的德姆尼格...
這些石塊名為「Stolpersteine」，德語意為「絆腳石」；78歲的德姆尼格於1992年在科隆放置第一個石塊，柏林的第一個石塊則是30年前放置，目前柏林已有超過1萬1千個石塊。路透

藝術家德姆尼格（Gunter Demnig）6日在柏林一條繁忙街道上的一角放置納粹大屠殺罹難者柏格（Johanna Berger）的紀念黃銅銘石塊，他從超過三十年前在德國西部城市科隆設置第一塊銘石塊開始，德姆尼格和他的支持者團隊至今已在德國和其他31個國家放置12萬6千個石塊；德姆尼格說他認為在歐洲，只要是德意志國防軍、蓋世太保等人和當地和作者曾犯下謀殺或強行驅趕猶太人的地方，都應放置象徵性的石碑。

美聯社報導，這些石塊名為「Stolpersteine」，德語意為「絆腳石」；78歲的德姆尼格於1992年在科隆放置第一個石塊，柏林的第一個石塊則是30年前放置，目前柏林已有超過1萬1千個石塊。

這些嵌在人行道上的閃亮黃銅石塊以一種獨特的方式吸引路人駐足，讓他們中斷每日生活，彎腰讀出那些逝者的名字，人們常看到小孩近距離地觀察石塊，並要求父母回答他們的問題。

柏格的石塊上寫著「生於1893年，曾居住於此，1941年11月17日被迫離開，1941年11月25日被殺害」，當天一同放置的還有柏格的丈夫及兩名兒子的石塊，完成放置後十多位親友聚集在四塊石塊周圍，誦讀猶太教的祈禱文。

猶太裔的家庭成員常從世界各地趕來參加碑石放置儀式，因為許多受害者在納粹集中營被毒氣殺害，這些石塊是他們最接近墓碑或葬禮的象徵。柏格72歲的姪孫蒂施勒（Michael Tischler）在典禮後說，這些絆腳石某種程度取代了缺失的墓碑，蒂施勒的家族中也有幾位成員在大屠殺中罹難。

這些石塊不只帶給家屬慰藉，也同時催生了草根運動，將社區組織、學校和宗教團體聯合起來，一起研究所在城市的歷史，他們不分年紀，共同翻閱檔案，查閱年代久遠的居民名冊，尋找曾於納粹德國時期居住於他們現在所住的街道甚至房屋中曾遭受迫害的猶太人或其他群體如共產黨員、同性戀者或羅姆人，他們一旦確認罹難者生前的居所，便會安排石塊放置儀式，並確保石塊定期擦拭，以維持光澤。

柏格一家的石塊放置那天，德姆尼格也在柏林的斯蒂爾大街（Stierstraße）放置克萊因（Krein）一家三口的石塊，分別是丈夫麥可、妻子瑪麗亞和女兒黛莉拉，讓斯蒂爾大街上的石塊總數來到62塊；當天有幾位來自弗里德里希•貝吉烏斯中學的十年級學生參加典禮。

在大屠殺之前，柏林擁有德國最大的猶太人社區，1933年納粹開始掌權時，柏林有約16萬5百位猶太人居民，到了1945年5月8日二戰結束及納粹投降時，猶太人因移民和種族滅絕只剩約7千人；總計有約6百萬歐洲猶太人和其他人死於大屠殺。

藝術家德姆尼格（Gunter Demnig，圖）從超過三十年前在德國西部城市科隆...
藝術家德姆尼格（Gunter Demnig，圖）從超過三十年前在德國西部城市科隆設置第一塊銘石塊開始，德姆尼格和他的支持者團隊至今已在德國和其他31個國家放置12萬6千個石塊。路透

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