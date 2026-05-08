愛動物又不敢養？「Roomba之父」推AI機器寵物

掃地機器人「Roomba」的幕後推手安格爾(Colin Angle)與他的人工智慧寵物機器人「Familiar」合影。美聯社

索尼 (Sony )曾在1990年代末期推出一款名為aibo的小型塑膠機器狗，是當時最新奇吸睛的玩具。如今，掃地機器人「Roomba」的幕後推手安格爾(Colin Angle)看好此概念，推出毛絨機器人「Familiar」，會跟隨用戶在家中四處走動，並學習用戶的日常習慣。

美聯社報導，安格爾1990年聯合創立iRobot公司、2002年推出第一款Roomba，現在則是新創公司Familiar Machines & Magic的執行長。安格爾4日發布「Familiar」的原型，它體型與鬥牛犬相仿，有著鹿般的眼睛、小熊般的耳朵和爪子，外層覆蓋一層人造毛髮，會伸懶腰邀請你撫摸它。安格爾表示選擇既非人類、也非犬類、更非貓類的外形，因為想要打破固有觀念。

安格爾聲稱「Familiar」實現了前所未有的突破，「挑戰在於如何打造一款不只是吸引眼球的玩具。」由於配備人工智慧(AI)，這款機器人會發出類似動物、富有情感的聲音，不過不會說話。這款機器人模仿真正的寵物 ，配備了接收音訊的「耳朵」和AI系統，能夠理解用戶說的話，並能學習周遭人群的行為來逐步調整自身。

安格爾可能還需要一段時間才會開始銷售，而他的目標客戶群之一是那些已經過了養寵物年紀的退休人士，「人們並非突然不再喜歡養寵物，而是照顧寵物的恐懼和責任感，使得老年人非常不願意再養寵物。」而該產品的概念其實就源自「使魔」(familiar)，也就是民間傳說、奇幻故事中可受召喚並操縱的動物或精靈，如女巫的貓、巫師的貓頭鷹等。

安格爾的顧問之一、南加大電腦科學教授馬塔里奇(Maja Matarić)專門研究社交輔助機器人，其設計目的是為人們提供社交和情感支持。成功的關鍵將是人們能否覺得它可愛而非毛骨悚然，馬塔里奇表示數十年來人機互動的研究表明，一個「可愛、個人化、富同情心」的機器人比其他機器人更具吸引力，也更討人喜歡，這種機器人尤其適合給長者、身心健康患者提供情感支持。