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450萬元寶可夢卡牌遭焚毀 他重建無價收藏

編譯周靜芝/即時報導
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Jazwares公司總裁帕達沃（Jeremy Padawer）在寶馬山花園野火一...
Jazwares公司總裁帕達沃（Jeremy Padawer）在寶馬山花園野火一周年集會上發表講話。路透

加州一位玩具製造商去年在寶馬山花園野火（Palisades Fire）中損失了價值450萬元的寶可夢（Pokémon）卡牌，如今他正重新建立這批無價的收藏，同時協助鄰居重建家園。

紐約郵報報導，帕達沃（Jeremy Padawer）多年來精心蒐集的百萬元收藏，使這位52歲的藏家成為網紅羅根·保羅（Logan Paul）的導師，而保羅也已建立起自己龐大的收藏。

Jazwares公司總裁帕達沃說，無法想像他的寶貴收藏永遠消失。他公司的產品包括棉花糖抱枕（Squishmallows）、寶可夢及「星際大戰」周邊商品。

帕達沃同時也是「They Let Us Burn」組織的發起人之一，該團體旨在追究市長巴斯（Karen Bass）及其他官員的責任，指控他們管理不善與疏於職守導致火災發生。這場發生於2025年1月的大火，摧毀了寶馬山花園地區約7000棟住宅，以及洛杉磯郡其他地區近1萬棟房屋。

帕達沃及夥伴已耗費一年多時間，致力爭取簡化檢查與許可流程、建築材料銷售稅豁免，以及其他關鍵政策，協助居民重返寶馬山花園，至今該地區仍大部分是廢墟。

但任何保險理賠都無法挽回那些曾將這座社區視為家園的藝術家、作家、音樂家和電影製作人，歷代擁有的藝術品與傳家寶。

帕達沃的寶可夢收藏包含這個遊戲一套保存完好的首版套組，這是現存僅有的10套之一。他還損失了簽名運動紀念品、「花生漫畫」作者查爾斯·舒茲（Charles Schulz）的漫畫手稿、一支未拆封的 iPhone 1，以及他公司暢銷玩具的早期原型。帕達沃表示，損失總共約750萬元，而保險僅理賠三分之一。

帕達沃表示，藏品付之一炬起初令他憤怒，但聽聞朋友、鄰居數十起類似遭遇後，激發了他採取行動的決心。

與他人失去珍貴的手稿、畫作相比，卡牌收藏品或許微不足道，但被帕達沃稱為兒童收藏界「始祖」的寶可夢，已深刻影響了幾個世代。

因此，這些卡牌的價值也隨之飆升。2021年，帕達沃飛往杜拜，為羅根·保羅促成了一筆交易，買下有史以來最貴的寶可夢卡牌，一張1998年特別版的「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator）卡。保羅今年以1649萬元轉售這張卡片，價格是當初購入價的三倍多。

帕達沃表示，他不會試圖重建自己的寶可夢收藏，目前行情遠高於當初買入的金額，對他來說無異一記重擊。他說，對收藏家而言，這實在是件難事，且他也不想重溫那段經歷。

但帕達沃並未停止收藏其他珍品。他最新的收藏是刊載「七龍珠」與「海賊王」首章的「周刊少年Jump」雜誌；這兩部作品後來都改編成了超級熱門的動畫。

那本「七龍珠」以55萬元成交，創下漫畫拍賣最高紀錄；「海賊王」則以數十萬元成交，帕達沃並未透露確切價格。兩本漫畫目前都安全地存放於保險庫中，他說，那裡是火勢無法觸及的地方。

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