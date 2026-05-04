紐約州首府巨型狗雕像矗立70年 面臨拆遷命運

在紐約州首府奧伯尼，這座名為「尼珀」(Nipper)，有著黑色耳朵的白色小狗雕像，高28英尺，盡忠職守的在倉庫頂上站了近70年。美聯社

紐約州 首府奧伯尼(Albany)的人民，熱愛他們的巨型狗狗雕像。

這座名為「尼珀」(Nipper)，有著黑色耳朵的白色小狗雕像，高28英尺，盡忠職守的在倉庫頂上站了近70年，重現了專注聆聽著通訊電子公司RCA長年使用留聲機所播放之音樂的那隻梗犬經典形象。

久而久之，這座雕像成為了坐落在哈德遜河(Hudson River)河畔的這座城市，引以為傲的象徵；家長們會在高速公路上指著尼珀給孩子們看；尼珀歪著頭的形象，同時還出現在鑰匙圈、棒球帽和連帽衫等各種物品上。

但如今這份對尼珀的驕傲感，卻被這隻狗狗的未來的擔憂給沖淡；經過多年的訴訟，尼珀所在的廢棄四層倉庫，最近被掛上了一塊警示牌，提醒消防員和其他救援人員進入時務必小心。

「這對尼珀來說絕對不是什麼好事。它和那棟建築物是一體，所以如果建築出了什麼事，想把它取下來就會難上加難了，」奧伯尼歷史基金會(Historic Albany Foundation)文物保護服務主管馬克里(Cara Macri)說道。

真實版的尼珀，是一隻生活在19世紀末期英國的狗狗，因為愛咬人的腳踝而得其名；牠主人的手足、畫家法蘭西斯．巴羅(Francis Barraud)在尼珀去世後，創作出名為「His Master's Voice」的畫作，畫中的尼珀歪著頭專注地聆聽留聲機播放的聲音，懷念過世的主人。

1899年，倫敦先驅唱片公司留聲機公司(The Gramophone Company)買下這幅畫的其中一個版本，並很快在美國註冊了商標。RCA公司隨後在1929年收購了「His Master's Voice」的商標。

站在奧伯尼倉庫上的尼珀，則是在1950年代末期，利用鋼架上打造而成，隨後靠著起重機吊到建築物頂部，用來宣傳RCA電器經銷商的位置。

多年過去，屋頂的尼珀看起來依然精神抖擻，但他腳下的那棟大樓卻已經閒置了至少十年，外牆油漆斑駁脫落。這座大樓在十年前宣布要重新開發成為公寓和零售空間，但計劃最終不了了之。止贖訴訟已經持續多年，根據市政稅務文件顯示，這棟建築物目前由一名律師接管負責。

奧伯尼歷史基金會在2024年將這棟建築列入瀕危建築名單；是政府則是在2026年3月在入口處豎立了警示牌。媒體Times Union專欄作家邱吉爾(Chris Churchill)隨後發表了一篇題為「尼珀深受喜愛，但需要更多保護」(Nipper has our love, but needs more protection)的文章，發出了警告。

但目前因為執行困難度與經費等問題，仍未針對將尼珀從它永久的家園移走一是，進行認真的討論。