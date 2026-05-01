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加州這家麥當勞「開業」逾50年 從未接待過任何顧客

編譯周靜芝/即時報導
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加州有一家麥當勞，雖然在某種程度上已「開業」逾50年，卻從未接待過任何顧客。美聯...
加州有一家麥當勞，雖然在某種程度上已「開業」逾50年，卻從未接待過任何顧客。美聯社

加州有一家麥當勞，雖然在某種程度上已「開業」逾50年，卻從未接待過任何顧客。想飽餐一頓者若偶然發現這家隱身於聖蓋博谷（San Gabriel Valley）工業市（City of Industry）、看似一般的門市，必須穿過10英尺高的鋼製圍欄，同時被數台監視器錄下身影，卻發現現場沒有任何員工為他們點餐。

每日郵報報導，這是因為這棟建築並非真正的餐廳，而是被用作無數麥當勞廣告的拍攝場地。

這座耗資100萬元的「麥當勞製作中心」建於1978年，讓這家速食業龍頭能在不干擾實際餐廳營運的情況下進行廣告拍攝；儘管外觀相似，這間餐廳仍與一般人常去的麥當勞有著明顯的差異，天花板較高以方便安裝燈具，且一樓設有演員更衣室。

此外，外面的樹木種植在可移動的花盆中，而麥當勞的招牌也能朝任何方向旋轉；就連那道令人望而生畏的大門也能為拍攝需求進行調整，以致不時有顧客開車駛入，並在得來速車道按喇叭要求點餐。

在這個拍攝地點建成之前，若要使用實體餐廳進行拍攝，公司必須每天向特許經營商支付5000元補貼營業損失。

舊金山紀事報（SF Gate）報導，除了顧客在郊區常見的麥當勞門市外，另一棟建築也重現了該連鎖速食店在市區裡的餐廳樣貌。

該拍攝地點因鄰近好萊塢、人才匯集而被選中，並免費提供給電影製作團隊使用。儘管不對外營業，這座模擬麥當勞仍能運作並供應經典餐食；內部設有配備炸鍋、煎鍋等設備的廚房。

曾任麥當勞廣告製作經理的馬格魯德-布里格斯（Linda Magruder-Briggs）表示，如果他們願意，明天就能開張營業。

多年來，拍攝場地的這座麥當勞「模型」會被拆除、再重建，以呈現不同時代的餐廳模樣。

這家全球連鎖餐飲集團於1940年開業，地點位於聖貝納迪諾（San Bernardino）附近，距離拍攝場地約49英里。

工業市 舊金山 麥當勞

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