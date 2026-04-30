黛安基頓數百件遺物將拍賣 粉絲「暴動」了

奧斯卡影后黛安基頓(Diane Keaton)以獨特的時尚品味聞名，其私人珍藏即將公開拍賣。美聯社

奧斯卡 影后黛安基頓(Diane Keaton)以獨特的時尚品味聞名，其私人珍藏即將公開拍賣 。邦瀚斯拍賣行(Bonhams)將於6月起舉辦四場拍賣會，呈現數百件這位已故影星的家具、藝術品及服飾，包括其招牌圓頂硬帽與電影「安妮霍爾」(Annie Hall)原始劇本，讓影迷有機會一窺其橫跨數十年的藝術世界與生活美學。

根據「建築文摘」(Architectural Digest)報導，邦瀚斯與「美藝卓越集團」(The Fine Art Group)合作，將於今年6月起分階段拍賣已故影后黛安基頓的個人收藏品，首場將於6月8日在紐約舉行，釋出超過50件私人物件。拍賣品項中最引人矚目的，莫過於黛安基頓經典的圓頂硬帽、其私人辦公室內的珍奇櫃以及她親手創作的兩幅剪貼畫，另外，電影「安妮霍爾」未命名的原始劇本也會在此次拍賣名單之列。

除了現場拍賣，另有三場依據其創意生活領域劃分的線上拍賣會。第一場訂於5月31日至6月9日舉行，提供逾200件服裝配件，包含Ralph Lauren、Thom Browne及Comme des Garçons等品牌收藏。第二場「At Home With Diane」則訂於6月1日至6月10日登場，主打她住所中的家具與裝飾品，包括一座搭配經典高禮帽的金屬梯。第三場「Chapters of an Edited Life」於6月1日至6月11日舉行，將展出她的藝術收藏、書籍與私人文件，例如手寫信件與劇本等。

黛安基頓的姊妹多莉霍爾(Dorrie Hall)表示，很少有人能在不同領域間穿梭卻始終保持如此鮮明且獨特的觀點。她強調黛安擁有一種精準的視覺與創意直覺，引領她走過數十年的藝術探索，「介紹這些收藏品與黛安的私人世界是一種榮幸，這不僅反映了她一輩子的觀察，更是她真實體察生活的縮影。」