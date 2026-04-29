印象派唯一美國女畫家逝世100周年 大展陸續登場

示意圖。Image by Bruno from Pixabay

今年是瑪麗·卡薩特（Mary Cassatt）之年，這位深受歡迎、喜愛以母子家庭生活為題的畫家，是唯一被接納進入法國印象派「男性俱樂部」的美國人，也是寥寥幾位女性藝術家之一。兩年前，恰逢印象派首次展覽150周年，卡薩特曾迎來一段風光時刻，費城 藝術博物館於2024年舉辦了Mary Cassatt at Work特展，顛覆了某一評論家所言「卡薩特不過是位專畫感性母親節 賀卡老梗的畫家」的觀點。

華盛頓郵報 報導，今年適逢卡薩特1926年逝世一百周年，勢將引發博物館界新一輪的關注。可期待的重量級展覽包括芝加哥藝術學院9月6日開展的「Mary Cassatt: After Impressionism」，以及奧賽美術館10月6日開幕的「Mary Cassatt: The Choice of Independence」。奧賽美術館的展覽將展出約80幅油畫、粉彩畫及版畫，將是法國國家級美術館首次舉辦以卡薩特為主題的大展。

為這些大型回顧展開場的是目前正在華府國家藝廊（National Gallery of Art）展出、規模較小的「Mary Cassatt: An American in Paris」，僅有14幅油畫，並設有兩個小展廳呈現藝術家在乾刻（drypoint）、凹版腐蝕（aquatint）及軟底蝕刻（softground etching）等版畫技法上的雄心之作；儘管數量不多，卻仍值得一看，它簡明地提醒人們：在卡薩特逝世百年後，究竟是什麼讓她依然如此迷人。

國家藝廊將卡薩特的創作特質定義為「處於兩種文化之間」（in betweenness）：卡薩特是旅居法國的美國人，受過學院訓練卻不畏創新、勇於突破，更是儘管作品多以女性為主題，卻選擇不婚不育。

當她和許多同輩藝術家一樣將目光投向劇場時，她關注的並非舞台上的女性，而是觀眾席中的女子。當她像朋友兼偶爾的合作夥伴竇加（Edgar Degas）那樣，將場景設定在更衣室等室內空間時，畫面全無情色意味。國家藝廊展出的「整理頭髮的女孩」（Girl Arranging Her Hair）便是佐證，畫作中的主角更像瑞典童書「長襪皮皮」（Pippi Longstocking）中顛覆傳統、充滿玩心的女孩，而非具有傳統的美貌。

藝術史學家喬治奧普洛斯（Nicole Georgopoulos）指出，學術界對將卡薩特稱為女權主義者仍抱持著一種根深蒂固的「學術過敏」（scholarly allergy）。卡薩特最為人熟知的題材，至今仍太容易被輕率地歸類為「多愁善感」。而諸如「母親之吻」（Mother's Kiss）、「母性之撫」（Maternal Caress）、「沐浴的女子」及「梳妝」（The Coiffure）等被稱為「十幅系列」（Set of 10）的創作，亦是她版畫藝術的巔峰之作，卻難以說服觀者認可她的女性主義傾向。

但在國家藝廊的展覽中，有件作品有力地證實了這一點。這幅約1905年創作的作品描繪了一名赤裸女孩坐在一位婦女膝上，手持鏡中映照著孩子的臉龐，而一朵巨大的向日葵別在婦女的禮服上，禮服的袖子與鮮豔的金色花朵相互呼應。

這不過是又一幅溫柔的母女圖像嗎？或許並非如此，儘管這幅畫作於1963年入藏時，其標題為「母與子」（Mother and Child）；國家藝廊的常客或許最熟悉這個名稱，儘管美術館已於2019年將其更名為「手持向日葵的女子」（Woman With a Sunflower），這正是卡薩特在作品初次展出時所冠上的標題。

喬治奧普洛斯表示，目前並無證據顯示畫中人物存有血緣關係，且兩人皆曾出現在卡薩特其他畫作中，與不同的人物同框。她認為，這幅畫或許並非以母女關係為核心，而是蘊含著一種跨世代的隱喻：明日正坐在今日的膝上。

那朵向日葵，並非單純的裝飾，卡薩特筆下的多位女性都佩戴著花朵，而是傳遞著某種訊息。喬治奧普洛斯認為，當卡薩特創作這幅畫時，向日葵正是「全美婦女投票權協會」的官方象徵，而金色則是與該運動相關的代表色之一。身為女性選舉權運動的堅定倡導者，卡薩特將這些元素納入畫中，絕非偶然。

1914年，一戰爆發前夕，卡薩特寫信給她的朋友、女權主義藝術收藏家兼慈善家哈夫梅耶（Louisine Havemeyer），提到「若世界要獲得拯救，必將由女性來執行」。美國女性、或至少是白人美國女性，直到1920年才獲得投票權；但凝視卡薩特這幅有力的畫作時，會從女孩的臉龐中，窺見卡薩特對「未來屬於女性」的熱切期盼，即便這未必是她的堅定信念。