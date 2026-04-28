洛杉磯郡美術館新館 5/4起開放民眾參觀

民眾日前參加洛杉磯郡美術館(LACMA)落成典禮。美聯社

洛杉磯 郡美術館(LACMA)為期20年翻新工程的第三階段，也就是新館已經完工，並宣布自5月4日起開放民眾參觀，提供藝術愛好者更舒適的觀展場所。

根據美聯社報導，名為「大衛葛芬藝廊」(David Geffen Galleries)的新館負責陳列LACMA永久藏品，因此空間規劃分別以太平洋、大西洋、印度 洋和地中海命名，展現不同文化彼此猶如行雲流水般的相互交融。

宏偉的新館耗資7億2400萬元、占地34萬7600平方呎，由瑞士 建築師祖索爾(Peter Zumthor)設計，外觀猶如一條懸掛在Wilshire Boulevard上方的高速公路匝道，賦予LACMA全新面貌、佈局、氛圍，一改過往長期被外界詬病的乏善可陳。

為符合陳列LACMA永久藏品的需求，內部空間規劃分別以太平洋、大西洋、印度洋和地中海命名，位於二樓的展間可以透過寬敞落地窗，飽覽周圍城景，沒有主入口或中央中庭，以鼓勵觀眾漫步穿梭其中，直接與繪畫、雕塑以及古代陶器、紡織品等藝品互動，並達到不同文化如行雲流水般彼此交融的目的。

負責興建計畫的LACMA館長兼執行長高凡(Michael Govan)接受美聯社採訪問時，將新館視為一座「探索機具」(a machine of discovery)：「我研究博物館觀眾心理已經數十年，在博物館裡，如果你不喜歡或不了解某件作品，通常不會特地搭電梯再走一段去看，但很多時候卻是你一旦看到就會愛上的作品。」並強調：「這種偶然遇見某件作品並愛上它的機會，正是這個設計理念的一部分。」

值得一提的是，館內藝術品的展示採取非傳統方式，著注於整體氛圍的布置，例如把現代藝術家的雕塑、攝影作品與數百年前的作品交錯並置。

有鑑於充足的自然光與城市景觀可能搶走藝術品風采，祖索爾建築作品常見的窗簾就被派上用場，用來調節光線，既利於觀賞，還可避免展品因日照而受損的後遺症。

祖索爾過去的作品包括位於德國科隆(Cologne)的科倫巴藝術博物館(Kolumba Museum)，如今在LACMA新館開幕前受訪時，對於新館今後在每天不同時段，透過窗簾高低與展品空間配置產生的互動效果，相當自豪表示：「對我來說，沒有什麼比光影的變換更加美麗的事。」