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用香腸製成裝置藝術 參觀者忍不住吃了它

編譯陳韻涵／即時報導
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香腸。示意圖。Image by Peter Fuchs from Pixabay
香腸。示意圖。Image by Peter Fuchs from Pixabay

比利時藝術家莎拉‧范德森(Sarah Vandeursen)以貨真價實的香腸打造裝置藝術展覽，沒想到作品竟被饑腸轆轆的參觀者當成餐點大快朵頤，意外引發討論。 

衛報報導，范德森的個人作品展「發明痴迷」(Inventing Obsessions)已在比利時布魯日(Bruges)的比科夫文化中心(Biekorf Centre)展出，主題以比利時與荷蘭傳統風乾香腸「droge worst」為核心。

范德森將親手製作的香腸變成形式各異的裝置藝術，有成串香腸串成門簾的門框、融入香腸元素的彩繪玻璃窗、香腸造型蠟燭，甚至舊版學生證大頭照變成香腸的搞笑創作。

參觀群眾最喜歡懸掛的香腸門簾，但他們表達歡迎的方式，超乎創作者與策展人預期。

范德森發現，作品數量逐漸減少。她說：「不少香腸已經不見蹤影，估計有些參觀者忍不住拿來吃了。我從來沒說過不可以，藝術並無規則。」

對於參觀者直接與展品「互動」，范德森不但不介意，反而樂見其成。

她說：「重點在於我們能滿足人們的需求，即便不能滿足精神需求，也能滿足口腹之慾。」

范德森指出，看著展場掛滿食物，卻知道外面有許多人餓肚子，讓她感到不自在，「任何饑餓的人，都可以隨意取用」。

范德森坦言，她從來沒有認真想過，如果香腸持續消失，這場展覽究竟能撐多久，「發明痴迷」原訂展期至6月19日。

此外，范德森提醒想吃香腸的參觀民眾說：「我擔心未來幾周仍想吃這些香腸的人，近幾天高溫炎熱，可能不利香腸保存，食安品質堪慮。說實話，我不確定吃下去是否健康。」

被問及為何選擇以香腸創作，范德森笑著反問：「有何不可？」

她透露，曾想製作風乾香腸造型的蠟燭，這個想法不斷擴大，最終催生出整場展覽。

她形容自己對風乾香腸深深著迷，甚至為了這場展覽親自前往當地屠宰場，從殺豬到製成香腸，全程親力親為。她說：「能用雙手創作，是一種純粹的幸福。」

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