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什麼道理？冰島航空徵求「技術很差」攝影師

編譯彭馨儀／即時報導
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冰島航空徵求「全球最爛攝影師」，吸引全球超過5萬人投遞履歷。(路透)
冰島航空徵求「全球最爛攝影師」，吸引全球超過5萬人投遞履歷。(路透)

冰島航空(Icelandair)最近在全球徵才，要找一人「攝影技術最差」，還要求應徵者「攝影零基礎」，不用交美圖作品集。

Yahoo! Travel報導，冰島航空只想要看到冰島的原始美，不想要再看到一堆P圖，因此不會構圖、不會取景的攝影小白最好。

結果全球逾5萬人應徵這個職缺，其實冰島航空徵才活動也順應社群媒體正興起的趨勢，也就是人們不再追求所謂的「完美」美學。

Instagram負責人莫塞里(Adam Mosseri)年初曾回應人工智慧(AI)的垃圾內容(slop)，指出創作者應該用實際行動來證明自己的真實性。莫塞里說，時下的趨勢是大家正改用更「原始的美學」，甚至是「未經修飾、難看的醜照」。

Instagram的母公司是元宇宙平台(Meta Platforms)，一直是生成式AI擴張的一部分，Instagram還引用過AI網紅，因此莫塞里講這番話聽起來似乎有些諷刺，但各大品牌在行銷上確實都正積極擁抱「原始」，無論是出於對AI的反擊，還是為了迎合Z世代(Gen Z)的喜好，以及TikTok與Snapchat的自發性。

冰島是風景攝影師的熱門目的地，Instagram上充斥著大量令人嘆為觀止的冰島黑沙灘、高聳的玄武岩柱與地熱溫泉照片。這些照片構圖完美，採用減光鏡(ND)與偏光鏡(CPL)等濾鏡拍攝的長時間曝光照片，還在Photoshop中經過精心修圖，去除任何垃圾、腳印或不夠整齊的樹枝。

演算法發現某些特定的視覺元素容易被按讚，大家為了流量，開始模仿「會紅」的公式，導致一堆罐頭照片，如銀河(Milky Way)下的帳棚、雙腳掛在懸​​崖邊，或是身著鮮豔外套、凝視遠方的身影，這些場景已被複製成千上萬次。冰島航空不需要更多這樣的照片。

當大家開始把風景變成商品，排隊從同一角度拍攝標誌性地標的相同照片，而不是捕捉某個瞬間或某種情感。或許冰島航空的觀點不無道理，或許連優秀的攝影師都應該嘗試回歸原始的「不完美」，去追求最真實的體驗，而不是完美處理細節。

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