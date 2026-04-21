失明青年創立「盲人樂高」 助3千人體驗動手樂趣

舒弗林亦於2017年向總部位於丹麥的樂高集團提議，希望讓其產品更加無障礙，促使該公司於2019年起為越來越多的樂高套組製作語音及點字說明書。美聯社

和許多小孩子一樣，舒弗林（Matthew Shifrin）熱愛組裝樂高（Lego）；但因為失明，他必須靠朋友或家人的協助才能完成，有時得略施小惠，才讓他們肯來幫忙。

美聯社報導，這一切在舒弗林13歲時有了轉機，一位家庭友人兼保母來到他位於麻塞諸塞州牛頓（Newton）的家中，給他一本活頁夾，裡面是如何組裝樂高中東宮殿的無障礙說明書。這份點字說明書，讓他無需依賴樂高通常附的鮮豔圖片，便能完成組裝。

舒弗林的家中擺放著他組裝的各種作品，包括自由女神像與美國太空總署的土星五號運載火箭。他說，這是他第一次能夠獨自組裝樂高，「真是很棒的體驗」；能完全掌控整個組裝過程，知道零件該放在哪裡，也藉此認識周遭的世界。

幫助更多視障樂高玩家

舒弗林在保母過世後，為了紀念她，開始完善兩人先前上傳至網路的說明書，希望能幫助其他視障玩家。三年前，舒弗林創立了非營利互助組織Bricks for the Blind；現年28歲的他，如今與由30名視力正常撰稿人及視障測試者組成的團隊合作，免費向所有視障人士提供可下載的點字及語音樂高說明書。

這些說明書讓視障者能夠獨立組裝樂高，但舒弗林在網站上也提到，可能需要視力正常者協助分類樂高積木，或使用幾款以人工智慧識別積木的應用程式。

從100片的汽車到4000片的橋樑，迄今該組織已為超過540套樂高組合製作了說明書；全美各地及遠至澳洲，約有3000名玩家使用過這些說明書。

舒弗林亦於2017年向總部位於丹麥的樂高集團提議，希望讓其產品更加無障礙，促使該公司於2019年起為越來越多的樂高套組製作語音及點字說明書。此外，樂高亦於2020年推出「樂高點字積木」，提供法文、英文及西班牙文版本，積木上的凸點對應字母、數字及符號，玩具組合中亦引入數個視力受損的角色。

連結視障父母、孩童及其家庭

身兼演員、作曲家及歌劇歌手的舒弗林表示，他收到許多先前無法組裝樂高的民眾來信。多位視障祖父母表示，終於能與孫輩一同組裝樂高；舒弗林說，他們以前無法和孩子一起拼樂高，但現在可以教孫子玩樂高。還有視障父母表示，他們的孩子視力正常，不需要幫助，但能了解樂高為何如此受歡迎真是太棒了，現在他們也能自己拼了。

現年31歲、正攻讀輔助科技指導碩士學位的米蘭（Daniel Millan），於2024年因腫瘤壓迫視神經而失明，隨後尋求Bricks for the Blind的協助；他首先完成了一套樂高，接著在結婚紀念日當天，與妻子共同組裝了樂高玫瑰。他說，能夠獨立完成，這是一種自由；突遭失明曾讓他憂慮，擔心自己再也無法做些什麼；但在組裝樂高後，米蘭很快領悟到：重點不在於他不能再做什麼，而在於他還能做什麼。