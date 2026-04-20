安迪沃荷愛喝的康寶濃湯 至今墓前仍有粉絲當祭品

普普藝術大師安迪沃荷。（美聯社）

普普教父安迪沃荷(Andy Warhol)，很多人封他「普普王子」(Prince of Pop)，他卻是古怪的人，收集各式各樣雜物，不斷用相機記錄他在紐約的日常。他的生活極規律，喜歡簡單又不踩雷的食品，其中他最愛就是康寶濃湯(Campbell's soup)。

美食網THE TAKEOUT報導，沃荷生前一直在畫康寶濃湯的罐頭與盒子，而他自己也常喝。安迪沃荷博物館(Andy Warhol Museum)引述沃荷在1963年說過的一段話，「我以前經常喝。我以前每天都吃一樣的午餐，大概有20年，一遍又一遍地吃同樣的東西，」即使後來他非常有錢，還是最愛康寶濃湯。

沃荷出身貧寒，康寶濃湯往往唯一能負擔的食品。他的母親茱莉亞(Julia Warhola)在他小時候就經常做康寶濃湯，還把罐頭做成花，沃荷即使長大後還是很愛，後來搬到萊辛頓大道(Lexington Avenue)，無論他如何出名，媽媽都會幫他做一碗罐頭湯當午餐。其他名人例如法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)，也是康寶濃湯粉絲。

安迪沃荷最著名的作品之一「康寶濃湯罐頭」(Campbell's Soup Cans)的創作，部分原因在於他身邊總是擺放著這些罐頭湯，還有他從從藝術的角度看待濃湯。在尋找創作靈感時，一個室內設計師朋友拉托(Muriel Latow)建議，「你應該畫些大家每天看得到、認得出的東西，比方說康寶濃湯，」沃荷聽了當場開一張50元支票給拉托當諮詢費，對比後來作品幫沃荷賺的幾百萬元，這50元根本不算什麼。

獲得靈感後，沃荷隨即蒐集市面上所有的康寶濃湯，包括部分現已絕版的口味。他採取將影像投射至畫布的方式，細緻地手繪出每一個罐頭，甚至連罐身標籤上的金牌標誌都神還原；儘管後期他轉向使用絲網印刷技術，但這個系列的早期創作仍是以手工繪製為主。

沃荷後來解釋，畫康寶濃湯罐頭畫作的意義是什麼，「我這樣畫的原因是我想成為一台機器，」他曾說過，他把這種重複的風格稱為「生產線效應」(an assembly-line effect)，「我一直在尋找某種虛無的本質，」據說，當朋友問起，為什麼選擇畫湯罐時，沃荷說，這象徵美國社會，無論富人或窮人，吃到的產品味道都一樣。也就是這樣，粉絲到現在仍會到沃荷的墓前留下康寶濃湯罐頭當祭品。