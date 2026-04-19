費城這位藝術家徵集腳趾甲屑 竟與世界杯有關

2026年世界盃(World Cup)獎盃。美聯社

費城 藝術家菲爾布里克(Clarence Philbrick)近期發起一項話題性創作，打算募集全球民眾的指甲屑並在2026年世界盃 (World Cup)在費城舉辦期間，展出一座以「人類指甲」打造的1比1複製獎盃，希望向卡達世界盃背後的移工犧牲致敬，並對全球娛樂盛事背後的勞動剝削進行深刻批判。

根據今日美國報(USA Today)報導，居住在費城的39歲藝術家菲爾布里克打算利用人類的指甲，包括腳趾甲與手指甲皆可，打造一座全比例的世界盃冠軍獎盃複製品，希望能在今年夏季賽事在費城登場前完成作品。他設定6月11日為目標完成日，「但最晚會在世界盃期間完成，」他說。

這項創作靈感來自稍早的卡達世界盃籌備期間，外界對移工死亡事件的報導。他指出，最令他震撼的是「勞動」本身的概念，更直白地講，就是把「指甲當成記錄勞動的一種痕跡，」隨著世界盃賽事即將在費城舉行，他認為時機恰到好處。菲爾布里克表示，這項參與式藝術計畫，透過收集來自不同個體的「身體碎片」象徵「匯聚」，同時挑戰人們對勞動的認知。

他在費城地區居住已12年，作品常以運動為切入點，目前已收到來自加拿大 、厄瓜多與尼加拉瓜等地民眾的指甲貢獻。另外，他並計畫於4月11日中午12時至下午3時，在里滕豪斯廣場(Rittenhouse Square)北側草坪舉辦現場活動，讓民眾現場參與、捐贈指甲並了解創作理念，「我會準備指甲剪，還會準備乾洗手，」他打趣說。

談及創作目的，菲爾布里克表示，除了「吃掉富人」(eat the rich)這類口號外，他更希望參與者與觀眾能真正意識到「這個世界其實存在著許多問題與挑戰。世界上有許多恐怖的暴行，其背後多數是由勞動力支撐的，」他希望透過這件作品能引發對話與批判。

有興趣參與的民眾還可將清潔過的指甲屑寄至費城的郵政信箱(PO Box 18017, Philadelphia, PA 19147-9998)，菲爾布里克在Instagram上也不忘幽默提醒說，「別寄臭的給我。」