巴黎男子掏117元參加抽獎 獲價值百萬畢卡索畫作

畢卡索1941年創作的畫作「女人頭像」(Tête de Femme)。美聯社

法國本周舉行帶有濃厚藝術氣息的抽獎活動，只要花100歐元（約美金117元）買一張彩票，就有機會贏得一幅畢卡索 的肖像畫，所得將捐贈給阿茲海默症(Alzheimer)研究機構。

抽獎活動4月14日在巴黎佳士得(Christie's)拍賣 行舉行，結果58歲的巴黎藝術愛好者霍達拉（Ari Hodara）幸運抽中，他稱自己鍾愛畢卡索作品，周末在餐廳吃飯時偶然得知有抽獎活動便買了一張票。這名銷售工程師說，他要先告訴妻子這個好消息，會好好珍藏這幅作品。

這個名為「100歐元贏得畢卡索」(1 Picasso for 100 euros)的抽獎活動已有十幾年歷史，2013年首屆活動圓滿落幕，賓州一消防灑水系統工人贏得畢卡索1914年立體主義時期(Cubist period)創作的「戴歌劇帽的男人」(Man in the Opera Hat)。

畢卡索另一作品油畫「靜物」(Nature Morte )2020年也被抽中，幸運兒是義大利 會計師博爾戈尼奧(Claudia Borgogno)的母親。中獎彩券是兒子送給她的聖誕禮物。

「靜物」1921年創作，主辦單位從億萬富翁藝術收藏家納赫馬德(David Nahmad)手中購得後供抽獎用；畢卡索1973年去世。

納赫馬德接受媒體採訪表示，畢卡索一定贊成將自己的作品用來抽獎，畢卡索非常慷慨。會把畫送給他的司機、裁縫師，總希望作品讓各種人收藏，而不只是超級富豪。

本周拍賣的作品是畢卡索1941年創作的紙上水粉畫「女人頭像」(Tête de Femme)。

慈善抽獎活動主辦方是阿茲海默症研究基金會(Alzheimer Research Foundation)，位於巴黎一家頂尖公立醫院內，2004年成立以來，已成法國阿茲海默症相關醫學研究領域最大私人資助機構。

主辦單位線上銷售平台顯示，彩券數量上限12萬張，如果全部售罄將籌集1200萬歐元，約為美金1400萬元；其中100萬歐元將支付給擁有這幅畫作的國際藝術品經銷商「歌劇畫廊」(Opera Gallery)。

主辦方稱，前兩次畢卡索抽獎活動共籌集 1000多萬歐元，用於黎巴嫩文化推廣以及非洲供水和衛生計畫。