刷新歷史紀錄！羅根保羅5.2億新台幣售出一張天價寶可夢卡

美國網紅暨摔角選手羅根・保羅（Logan Paul）持有的「Pikachu Illustrator」寶可夢卡，今年二月在 Goldin 拍賣會以 1,649 萬美元（約新台幣 5.2 億元）天價成交，世界金氏紀錄也正式認證這是全球最貴卡片。

得標者為金融家、前白宮通訊主任 Anthony Scaramucci 之子，風險投資人 AJ Scaramucci。他表示這是記錄收集世界珍寶計劃的首個收藏。

收藏品的代幣化

近幾年來，許多高價值的收藏品，例如卡牌、藝術作品或運動紀念品，已開始被「代幣化」，即把實體資產的所有權轉換為記錄在區塊鏈上的數位代幣的過程。

透過代幣化機制，原本價值很高的收藏品可以被拆分成更小的部分，讓更多人能共同投資。正如加密貨幣市場中，比特幣可拆分為「聰」（satoshi）；許多貨幣的價格往往會受到比特幣走勢的影響而連動，代幣化資產的價格同樣會隨市場需求與數位資產大盤的環境而起伏，讓投資者能彈性參與資產價值波動的紅利。

稀有卡片的歷史意義

這張被譽為「收藏界蒙娜麗莎」的卡片源於 25 年前日本雜誌《快樂快樂月刊》舉辦的「寶可夢卡牌插畫比賽」。當年這張頒發給優秀得獎者的限定認證卡，通常稱為 Pikachu Illustrator。由於整體發行數量極少，已知僅約 40 張存世，因此長期被視為寶可夢卡牌中最具代表性的稀有收藏之一。

羅根・保羅持有的這張卡之所以更受矚目，也與卡況評級有關。資料指出，他的 Pikachu Illustrator 是目前已知唯一一張獲得 PSA 10 評級的版本。PSA 是交易卡常見的專業鑑定機構，10 分代表卡片狀態接近完美。

他曾推出 Liquid Marketplace 平台，將這張稀有寶可夢卡進行代幣化並發行NFT所有權，賣出了約新台幣800萬元的持有權。但隨後平台下架，在2024年6月遭加拿大安大略省證券委員會提起法律程序，預計今年6月舉行聽證會。在此背景下，這筆破紀錄交易仍再次突顯頂級收藏品對全球資本市場的強大吸引力。