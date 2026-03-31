媒體又揭塗鴉藝術家班克西身份 引發粉絲怒火
早在社群媒體Instagram興起前，英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）就領悟到，真正影響力的關鍵不在於成名，而在於匿名。他神秘的身份長期以來都是其藝術價值的一部分，數十年來橫跨各大洲，他的作品在公共牆面上挑戰權威，卻又在拍賣會上自行毀損。如今，新聞媒體路透（Reuters）似乎揭開了班克西的面紗，引發這些作品是否仍保有文化與金錢價值的議論。
美聯社報導，這也引發一個疑問：為何要戳破那原有的神秘紅色氣球？許多班克西的粉絲哀悼這份神秘感的消失，並對路透大加抨擊；有人表示，這就像毫無預警地被告知聖誕老人並不存在。
丹佛藝術家埃文斯（Thomas Evans）在Instagram上表示，他感覺像被告知魔術的訣竅，有時候，他只想純粹地享受一場魔術。
但一些藝術專家表示，班克西的壁畫及所傳達的訊息將在他身分曝光後依然存續，因為他的吸引力並非僅源自匿名；從他故鄉的英格蘭，到被圍牆隔絕的伯利恆，乃至戰火下的烏克蘭，那些帶有惡作劇又暗藏陰鬱的作品，見證了世界各地的不公、壓迫與不平等。專家指出，即使不是匿名，這些作品依然能引發反思與討論。
倫敦Andipa畫廊負責人安迪帕（Acoris Andipa）表示，人們購買班克西的作品，純粹是因真心喜愛，他收到的主要反應是，他們真的不在乎是否知道他是誰。
揭開真面目及隨後的反彈也是一種參與
長期以來，班克西被認為是1972年左右出生的視覺藝術家甘寧漢（Robin Gunningham），他承繼街頭藝術家的傳統，將在公共場所秘密張貼藝術作品的行為視為一種顛覆性的表達方式。甘寧漢家鄉布里斯托爾（Bristol）的後工業景觀，便是他的畫布與藝廊；在社群媒體興起前，倫敦、紐約及其他地方的牆壁為他提供了全球舞台。
班克西的真實身分在藝術圈向來是個公開的秘密，對於有心人而言，網路上也早已不難查到相關資訊。每日郵報早在2008年就報導過「令人信服的證據顯示」那正是這位藝術家的本名，其他新聞媒體也曾轉載過這項資訊，其中包括美聯社在2016年的調查報導。
路透日前的報導指出，在每日郵報刊出該報導後，班克西將其法定姓名改為大衛·瓊斯（David Jones），這是英國第二常見的名字。這也是另一位搖滾巨星、已故的大衛·鮑伊（David Bowie）的本名，而鮑伊的經典歌曲Ziggy Stardust的虛擬化身，正是班克西2012年創作伊莉莎白二世畫作的靈感來源。
路透拼湊出的線索顯示，2022年底，在這位藝術家的作品開始出現在烏克蘭遭俄羅斯轟炸的建築物前，一位名為大衛·瓊斯的人曾與班克西的知名夥伴一同前往烏克蘭。班克西後來證實，他在當地創作了七幅壁畫，其中一幅描繪一名孩童將繫著黑帶的成年男子撂倒在地；俄羅斯總統普亭熱愛柔道，擁有黑帶六段資格。
跡象顯示，就連班克西所抗議的體制內人士，也有人已接受他；例如當皇家司法院移除一幅班克西的畫作後，並未逮捕他，該畫描繪了一位身著假髮與法袍的法官，正用木槌毆打一名手無寸鐵的抗議者。一些街頭藝術家抱怨，若他們創作這類塗鴉可能會被逮捕，但因是班克西，那便是藝術。
甘寧漢並非一直如此神秘
2000年9月17日，名為甘寧漢的男子因在紐約哈德遜街某棟建築頂部、精品品牌Marc Jacobs的廣告看板塗鴉而被捕。
在一份親筆簽名的供詞中，他描述了當晚的創作過程：當時他正和朋友在夜店喝酒，突然決定對那棟建築頂上的廣告看板做些幽默的調整。他在男模的照片上畫了眼影、新嘴巴和一個對話框。他被依輕罪起訴。
這位藝術家無需靠「簽名」來製造新聞，僅在2025年，他就在倫敦創作了多件作品，並因以數百萬英鎊售出或拍賣而全球各地登上頭條。但班克西一直塑造著以道德、正義和游擊戰術為核心的公眾形象，常被比作羅賓漢或蝙蝠俠。
「班克西曾在此」（Banksy woz ere），他在倫敦動物園的動物壁畫旁如此寫道，這些壁畫已於2024年被移除。
儘管如此，在藝術圈與社群媒體上，除了悲傷之情外，還充斥著大量揣測，認為這次身分的揭露是藝術家本人所策劃，他並未否認路透的報導。倫敦Hang-Up畫廊顧問懷特（Madeleine White）指出，這與他慣用的噱頭與諷刺手法非常吻合，俗話說「任何宣傳都是好宣傳」。
不過懷特表示，這波反彈矛頭其實是指向媒體，而非藝術家本人或其作品的影響力。路透表示，他們選擇刊載記者調查出的部分（而非全部）關於班克西身分的消息，是因無論其真名為何，都已屬公眾人物，且對公共事件與論述產生了超乎尋常的影響；更何況，他的許多作品都是創作在他人財產之上。
班克西的魅力遠不止於匿名
藝術專家表示，無論是否公開姓名，班克西的明星地位依然存在。這種魅力來自他能在監視器與社群媒體盛行的時代，於當局眼皮底下創作出新作的驚人能力；他那引人入勝的場面與機智吸引著人們，而創作背景如遭轟炸的廢墟，或是以色列在約旦河西岸邊境聳立的高牆，則引領人們反思。如今，粉絲們正密切關注他將如何及是否會對甘寧漢與大衛·瓊斯的新聞作出回應。
班克西專家賽爾（Joe Syer）表示，這位藝術家向來會對世界大事作出回應，而這正是其現實意義與價值所在。他指出，班克西的匿名並非作為名人營造的手段，而是為了讓作品保持普及性，使其脫離個人性格、自我或生平傳記的束縛；使他的作品能在政治與文化層面上立足於公共空間，而不像主流媒體所報導，被限定於某一特定個人。
紐約藝術與設計品牌Objects of Affection Collection創辦人班克斯（Christopher Banks）將班克西的「現身」視為與傳記無關的事件。他說，班克西的最佳作品無需作者便能傳達其意涵，「他就在那裡」。他並以班克西在烏克蘭的壁畫及其對戰爭受害者的聲援為例，創作者名字不如存在感重要，那才是作品的核心所在。
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