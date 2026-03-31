媒體又揭塗鴉藝術家班克西身份 引發粉絲怒火

在烏克蘭基輔，一名婦女正在拍攝一幅照片，該照片是英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）在被摧毀的建築物上創作的藝術作品。美聯社

早在社群媒體 Instagram興起前，英國塗鴉藝術家班克西 （Banksy）就領悟到，真正影響力的關鍵不在於成名，而在於匿名。他神秘的身份長期以來都是其藝術價值的一部分，數十年來橫跨各大洲，他的作品在公共牆面上挑戰權威，卻又在拍賣會上自行毀損。如今，新聞媒體路透（Reuters）似乎揭開了班克西的面紗，引發這些作品是否仍保有文化與金錢價值的議論。

美聯社報導，這也引發一個疑問：為何要戳破那原有的神秘紅色氣球？許多班克西的粉絲哀悼這份神秘感的消失，並對路透大加抨擊；有人表示，這就像毫無預警地被告知聖誕老人並不存在。

丹佛藝術家埃文斯（Thomas Evans）在Instagram上表示，他感覺像被告知魔術的訣竅，有時候，他只想純粹地享受一場魔術。

但一些藝術專家表示，班克西的壁畫及所傳達的訊息將在他身分曝光後依然存續，因為他的吸引力並非僅源自匿名；從他故鄉的英格蘭，到被圍牆隔絕的伯利恆，乃至戰火下的烏克蘭，那些帶有惡作劇又暗藏陰鬱的作品，見證了世界各地的不公、壓迫與不平等。專家指出，即使不是匿名，這些作品依然能引發反思與討論。

倫敦Andipa畫廊負責人安迪帕（Acoris Andipa）表示，人們購買班克西的作品，純粹是因真心喜愛，他收到的主要反應是，他們真的不在乎是否知道他是誰。

揭開真面目及隨後的反彈也是一種參與

長期以來，班克西被認為是1972年左右出生的視覺藝術家甘寧漢（Robin Gunningham），他承繼街頭藝術家的傳統，將在公共場所秘密張貼藝術作品的行為視為一種顛覆性的表達方式。甘寧漢家鄉布里斯托爾（Bristol）的後工業景觀，便是他的畫布與藝廊；在社群媒體興起前，倫敦、紐約及其他地方的牆壁為他提供了全球舞台。

班克西的真實身分在藝術圈向來是個公開的秘密，對於有心人而言，網路上也早已不難查到相關資訊。每日郵報早在2008年就報導過「令人信服的證據顯示」那正是這位藝術家的本名，其他新聞媒體也曾轉載過這項資訊，其中包括美聯社在2016年的調查報導。

路透日前的報導指出，在每日郵報刊出該報導後，班克西將其法定姓名改為大衛·瓊斯（David Jones），這是英國第二常見的名字。這也是另一位搖滾巨星、已故的大衛·鮑伊（David Bowie）的本名，而鮑伊的經典歌曲Ziggy Stardust的虛擬化身，正是班克西2012年創作伊莉莎白二世畫作的靈感來源。

路透拼湊出的線索顯示，2022年底，在這位藝術家的作品開始出現在烏克蘭遭俄羅斯轟炸的建築物前，一位名為大衛·瓊斯的人曾與班克西的知名夥伴一同前往烏克蘭。班克西後來證實，他在當地創作了七幅壁畫，其中一幅描繪一名孩童將繫著黑帶的成年男子撂倒在地；俄羅斯總統普亭熱愛柔道，擁有黑帶六段資格。

在烏克蘭基輔，英國街頭藝術家班克西的一幅畫作出現在一棟被戰火摧毀的建築物上。美聯社

跡象顯示，就連班克西所抗議的體制內人士，也有人已接受他；例如當皇家司法院移除一幅班克西的畫作後，並未逮捕他，該畫描繪了一位身著假髮與法袍的法官，正用木槌毆打一名手無寸鐵的抗議者。一些街頭藝術家抱怨，若他們創作這類塗鴉可能會被逮捕，但因是班克西，那便是藝術。

甘寧漢並非一直如此神秘

2000年9月17日，名為甘寧漢的男子因在紐約哈德遜街某棟建築頂部、精品品牌Marc Jacobs的廣告看板塗鴉而被捕。

在一份親筆簽名的供詞中，他描述了當晚的創作過程：當時他正和朋友在夜店喝酒，突然決定對那棟建築頂上的廣告看板做些幽默的調整。他在男模的照片上畫了眼影、新嘴巴和一個對話框。他被依輕罪起訴。

這位藝術家無需靠「簽名」來製造新聞，僅在2025年，他就在倫敦創作了多件作品，並因以數百萬英鎊售出或拍賣而全球各地登上頭條。但班克西一直塑造著以道德、正義和游擊戰術為核心的公眾形象，常被比作羅賓漢或蝙蝠俠。

「班克西曾在此」（Banksy woz ere），他在倫敦動物園的動物壁畫旁如此寫道，這些壁畫已於2024年被移除。

儘管如此，在藝術圈與社群媒體上，除了悲傷之情外，還充斥著大量揣測，認為這次身分的揭露是藝術家本人所策劃，他並未否認路透的報導。倫敦Hang-Up畫廊顧問懷特（Madeleine White）指出，這與他慣用的噱頭與諷刺手法非常吻合，俗話說「任何宣傳都是好宣傳」。

不過懷特表示，這波反彈矛頭其實是指向媒體，而非藝術家本人或其作品的影響力。路透表示，他們選擇刊載記者調查出的部分（而非全部）關於班克西身分的消息，是因無論其真名為何，都已屬公眾人物，且對公共事件與論述產生了超乎尋常的影響；更何況，他的許多作品都是創作在他人財產之上。

班克西的魅力遠不止於匿名

藝術專家表示，無論是否公開姓名，班克西的明星地位依然存在。這種魅力來自他能在監視器與社群媒體盛行的時代，於當局眼皮底下創作出新作的驚人能力；他那引人入勝的場面與機智吸引著人們，而創作背景如遭轟炸的廢墟，或是以色列在約旦河西岸邊境聳立的高牆，則引領人們反思。如今，粉絲們正密切關注他將如何及是否會對甘寧漢與大衛·瓊斯的新聞作出回應。

班克西專家賽爾（Joe Syer）表示，這位藝術家向來會對世界大事作出回應，而這正是其現實意義與價值所在。他指出，班克西的匿名並非作為名人營造的手段，而是為了讓作品保持普及性，使其脫離個人性格、自我或生平傳記的束縛；使他的作品能在政治與文化層面上立足於公共空間，而不像主流媒體所報導，被限定於某一特定個人。

紐約藝術與設計品牌Objects of Affection Collection創辦人班克斯（Christopher Banks）將班克西的「現身」視為與傳記無關的事件。他說，班克西的最佳作品無需作者便能傳達其意涵，「他就在那裡」。他並以班克西在烏克蘭的壁畫及其對戰爭受害者的聲援為例，創作者名字不如存在感重要，那才是作品的核心所在。