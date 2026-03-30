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美知名雕塑家考爾德 300件作品巴黎盛大展出

編譯尤寶琪／即時報導
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雕塑家亞歷山大．考爾德(Alexander Calder)的一座雕塑矗立在密州大...
雕塑家亞歷山大．考爾德(Alexander Calder)的一座雕塑矗立在密州大急流城市政廳和肯特縣選舉委員會大樓外。美聯社

美國雕塑家亞歷山大．考爾德(Alexander Calder)在費城長大，曾在紐約市的多個工作室工作，但他的一生大部分時間都居住在康乃狄克州羅克斯伯里(Roxbury)的一座農舍裡，並最終安葬於此。

但考爾德的藝術生涯真正的起點，或許是在法國；在那裡，他不僅創作了早期的金屬絲雕塑，還遇到了未來的妻子路易莎詹姆斯(Louisa James)。考爾德於1926年首次來到巴黎，住在蒙帕納斯(Montparnasse)區，結識了許多前衛藝術家，並很快躋身藝術界的中心人物之列。

由LVMH集團所創建的當代藝術中心「路易威登基金會」(The Fondation Louis Vuitton)，為紀念考爾德在法國生活的100周年，將整個博物館，以及首次開放的毗鄰草坪，全部用於展示他的作品；「考爾德：夢遊平衡之間」(Calder. Rêver en Équilibre)展覽將於4月15日至8月16日舉行，是迄今為止規模最大的考爾德作品展之一。

包括金屬絲肖像、木雕人像、繪畫、素描和珠寶等，近300件跨越五十年的作品，將在位於巴黎西郊布洛涅森林(Bois de Boulogne)公園中，由知名建築師法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)所設計的玻璃和鋼鐵結構建築展出。與安娜．卡里娜．霍夫鮑爾(Anna Karina Hofbauer)一起共同策劃這次展覽的迪特爾．布赫哈特(Dieter Buchhart)指出：「這座宏偉美麗的建築是展示考爾德藝術作品的完美場所。」

當參觀者進入博物館時，會穿過布赫哈特形容的「一個巨大的動態裝置房間」，這些裝置會與人流產生的氣流互動；這種效果有望帶來沉浸式體驗，而蓋瑞的高聳空間增強了這種懸空感，讓參觀者「以一種全新的方式體驗動態裝置」。

另一個亮點，是當初讓考爾德在巴黎一舉成名的作品：「考爾德馬戲團」(the Cirque Calder)；考爾德在1920年代末，用鐵絲、軟木、布料和各種廢棄材料製作出形似雜技演員、小丑和動物的雕塑，並將它們裝進手提箱，在蒙帕納斯各地的藝術家工作室進行表演；這個惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)借展的微型馬戲團，將重返其誕生地。

展覽也追溯了考爾德的跨大西洋生活，展出了他從紐約到巴黎再返回紐約的旅程。 「來自美國的參觀者將追尋他的足跡，」布赫哈特表示。

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