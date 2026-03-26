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伽利略在此受審 萬神殿旁的隱密修道院 壁畫訴說動盪歷史

編譯廖振堯／即時報導
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距離羅馬萬神殿(Pantheon)僅幾步之遙，隱藏著一座寧靜的修道院，是靜心冥想的好地方。美聯社
距離羅馬萬神殿(Pantheon)僅幾步之遙，隱藏著一座寧靜的修道院，是靜心冥想的好地方。美聯社

距離羅馬萬神殿(Pantheon)僅幾步之遙，隱藏著一座寧靜的修道院，是靜心冥想的好地方，不過這裡不為外頭匆匆來往的數百萬名遊客所知曉。在大木門後方，不對一般公眾開放、繪滿濕壁畫(fresco)的牆壁，紀錄下充滿戲劇性的歷史細節，包括教宗秘密選舉、伽利略審訊等等。

美聯社報導，神廟遺址聖母堂(Santa Maria Sopra Minerva)的名字正揭示了它的過去：這是一座獻給聖母瑪利亞的天主教大教堂，前身則是曾經祭祀羅馬智慧女神米涅瓦(Minerva)的異教神廟遺址之上。

在凱撒大帝(Julius Caesar)時期，這裡曾是人們聚集投票的區域。到了1200年代後期，道明會修士(Dominican Friars)在此建立了一座教堂。這裡也曾是兩次教宗選舉會議舉行之處，分別於1431年選出教宗安日納四世(Pope Eugene IV)、1447年選出教宗尼閣五世(Pope Nicholas V)；共有五位教宗安葬於大教堂內。原始的迴廊隨後在1570年左右被取代，新迴廊由米開朗基羅的學生、建築師鳩代蒂(Guidetto Giudetti)設計。

這座修道院在16世紀曾作為羅馬宗教裁判所的辦公室，迴廊牆壁高處的圓形浮雕像中，有幾幅畫著被斬首的道明會修士，他們曾擔任審判官，畫中他們只剩斷頸，雙手捧著自己的頭顱。最著名的審判，或許便是1633年伽利略被迫在此宣布放棄他的「異端思想」。

羅馬聖瑪利亞索普拉米內瓦(Santa Maria Sopra Minerva)大...
羅馬聖瑪利亞索普拉米內瓦(Santa Maria Sopra Minerva)大教堂迴廊牆壁拱頂的壁畫。美聯社

覆蓋在牆壁和拱形天花板上的一些濕壁畫描繪了玫瑰經的奧秘，旨在鼓勵道明會修士遵循冥想修行生活。隱藏在迴廊壁龕與角落的其他壁畫，則揭示了此地動盪的歷史與居民的活動。一名修士奧科內(Aucone)說：「這裡的設計初衷就是作為一個祈禱與冥想的場所，以某種方式激發修士們的禱告與沉思。」幾個世紀以來，這個空間吸引了許多重要人物，例如聖凱瑟琳(St. Catherine of Siena)、文藝復興時期的畫家安傑利科修士(Fra Angelico)，兩人皆安葬於相鄰的大教堂中。

安傑利科修士為梵蒂岡繪製濕壁畫期間曾暫居在此，雖然當時年紀才五十出頭，但迴廊牆上浮雕中他滿臉皺紋、穿著修士服躬身繪畫，顯得更為年老。聖凱瑟琳亦有一幅浮雕，奧科內修士略帶幽默地提到，雖然他們保有她的遺體，但必須將她的頭骨交給離羅馬約140哩的城市錫耶納。

遊客參觀羅馬聖瑪利亞索普拉米內瓦(Santa Maria Sopra Miner...
遊客參觀羅馬聖瑪利亞索普拉米內瓦(Santa Maria Sopra Minerva)大教堂迴廊牆壁拱頂的壁畫。美聯社

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