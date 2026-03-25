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世界走下坡路？「回到2016」席捲社群媒體：最美好時光

記者胡玉立／即時報導
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Image by AzamKamolov from Pixabay
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最近這幾周，許多人，尤其是二、三十歲年齡層，一窩瘋地開始回味2016年；數以百萬計的人在社群媒體分享2016年舊照，掀起今年首波懷舊熱潮。各種梗圖、復古色調Instagram照片、Snapchat狗狗濾鏡以及那年的流行音樂，彷彿即使是最糟糕的一天，也是最美好的時光。專家指出，人們在網路上沈浸於2016年時光，有著更深層的原因；它與當今世界現狀，息息相關。

美聯社報導，2016年懷舊風盛行，部分原因是人們意識到，那已是十年前的事了。現年27歲的納夫達爾（Maren Nævdal）說，在她看來，那年她還沒被迫長大，還在做著「無憂無慮的趣事」。

專家指出，2016年是變革的一年，世界正處在社會、政治和科技發展的轉捩點，包括川普總統首次執政的政策、人工智慧（AI）崛起，都構成了我們今日的生活。2016年底，人們開始展望川普第一任期及英國脫歐的後果；新冠疫情則在幾年後顛覆了全球人們近兩年的生活。

明尼蘇達大學德盧斯分校社會學教授威爾遜（Janelle Wilson）表示，當時世界「處於變革邊緣，但尚未完全陷入即將到來的黑暗時期」。她提到民粹主義興起和政治極化日益加劇，「現在人們格外懷念2016年，大多源於此後發生的種種轉變，意義重大。」

倫敦藝術大學策略時尚行銷教授範沃金伯格（Nina van Volkinburg）指出，2016年代表某種「新世界秩序」的開始，人們「對既有體制的信任崩塌」，也代表充滿無限可能的時代，社群媒體更讓「各種可能性被極度放大」。

納夫達爾表示，2016年「很多我們現在面臨的問題都還沒發生」，她喜歡看到大家分享的照片中「每個人看起來都很尷尬」，但「在某些方面，卻更顯真實」；她說：「今日世界正在走下坡路。」

同樣27歲的艾倫（Njeri Allen）回憶道： 2016年夏天，她高中畢業，正式邁入成年階段；她和朋友都明白，彼此將永遠銘記2016年。十年後的艾倫，再次搬回台灣，她說，世界正在發生各種「空前事件」， 「我的兩個家都不安全，」她指的是美國和台灣，「回到過去那個更舒適、更安全的時代，更容易讓人感到慰藉。」

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