慶祝50周年 德國路德維希博物館舉辦盛大草間彌生展覽

在德國科隆（Cologne）的路德維希博物館（Museum Ludwig），人們走在日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的作品「無限鏡屋」（Infinity Mirror Room）。美聯社

位於德國西部城市科隆（Cologne）的路德維希博物館（Museum Ludwig）為了慶祝50周年，3月14日起舉辦日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）展覽，五個月的展期將展出超過300件這位知名藝術家的作品；策展人迪德里希（Stephan Diederich）說展覽多元、包羅萬象，呈現草間彌生超過八十年豐富又具創意的生涯。

美聯社報導，展覽將展至8月2日；這次展出追溯這位藝術家的創作歷程，包含她在1930年代中期的首幅畫作到為這次展覽全新創作的作品「無限鏡屋」（Infinity Mirror Room）。

其他展品還有草間彌生的系列作品「我永恆的靈魂，2009-2021」，這系列由多幅畫拼貼而成，也有運用鏡子、玻璃和壓克力板的作品「通往天堂的階梯2021」（The Universe as Seen from the Stairway to Heaven）；博物館入口則陳列她著名的作品「南瓜」（Pumpkin），這件創作於2009年的作品以纖維強化塑膠和聚氨酯漆製成，現藏於荷蘭福爾林登博物館（Museum Voorlinden）。

屋頂的展區則展示草間彌生2018年的彩繪青銅雕塑「向天獻上我心之語的花朵」（Flowers That Speak All about My Heart Given to the Sky）和2000年創作的「我在這兒，但什麼也不是」（I’m Here, but Nothing），後者以螢光貼紙覆和紫外線燈照亮一間擺放日常物品的房間。

2000年草間彌生創作的「我在這兒，但什麼也不是」（I’m Here, but Nothing）。美聯社

草間彌生本月將滿97歲，這位以鮮豔色彩和流動形狀反映自己對生命的敬畏之情的藝術家在社群媒體引起轟動，她的人生經歷豐富，從戰後父權體制的日本到紐約，再到1960年代的權力歸花兒（Flower Power）和反越戰運動，最終於1973年返回日本。

草間彌生在聲明中說，她在自己超過70年的藝術家生涯中始終對生命的奇妙感到敬畏，正是這份對生命力的強烈感受以藝術表達支撐著她，帶給她力量克服抑鬱、絕望和悲傷等情緒。

迪德里希說草間彌生多年來半隱居在一間療養院，這次和策展團隊「間接」溝通，只要身體狀況允許她仍每天工作，並非常關注這次展覽。