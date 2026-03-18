俄勒岡私有瀑布網路求售 州政府210萬買下它

俄勒岡州熱門景點阿比夸瀑布(Abiqua Falls)。

俄勒岡州的阿比夸瀑布(Abiqua Falls)長久以來深受喜愛，以92呎高的柱狀玄武岩懸崖傾瀉而下的景觀聞名。這處瀑布其實是私人所有，近日竟出現在房地產網站Redfin上公開求售，俄勒岡州也以210萬元收購該瀑布及其周邊土地。

美聯社報導，阿比夸瀑布位於俄勒岡州首府塞勒姆(Salem)以東約30哩、距離波特蘭(Portland)南部約50哩，前往瀑布需要經過崎嶇的野外小徑、一段短而陡峭的徒步行程，某些路段的坡度之大需要繩索以協助攀爬。雖然瀑布一個多世紀以來一直為私人所有，但也向大眾開放。

根據俄勒岡修道院基金會(The Abbey Foundation of Oregon)通訊總監史塔根堡(Amanda Staggenborg)的說法，該瀑布於1908年由天使山修道院(Mount Angel Abbey)買下，並於2002年轉交給該基金會；俄勒岡修道院基金會是個支持天使山修道院的非營利組織。史塔根堡表示他們意識到「時候到了」，有很多人在該地區徒步旅行，雖然基金會表示歡迎，但希望能確保由適當的管理機構來負責監督。

該基金會2月初公開拍賣瀑布，意味著沒有設定最低或最高標價。本月的立法會期尾聲，州議會的兩黨議員批准了210 萬元預算用於收購該瀑布及其周邊土地，基金會也接受了此法案提出的報價。

這項出售消息一度讓瀑布愛好者感到擔憂。非營利保育組織維拉麥特河保護信託(Willamette River Preservation Trust)主席威廉斯(Travis Williams)表示不是每天都能在房產網站上看到瀑布出售且還沒有標價，「大眾當時真的很困惑，也擔心該地點會因此被封鎖。」

瀑布所在選區的共和黨州參議員吉羅德(Fred Girod)在一份聲明中表示：「俄勒岡州承諾，阿比夸瀑布將繼續受到保護，並讓後代子孫都能造訪。」

俄勒岡州公園與遊憩部發言人高蒂爾(Katie Gauthier)在一封電郵表示在完成收購之前，該部門須完成盡職調查，包括審視環境和考古資訊。她說該地產不一定會成為州立公園，因為那需要額外的資金，未來可能是由地方政府、部落政府或其他州政府機構管理。「阿比夸瀑布非常美麗，但地點偏遠且難以抵達。我們擔心管理這類地產，會影響本已吃緊的州立公園系統、預算赤字。」